Бен «б'є у відповідь»: актор влаштовує грандіозну вечірку з нагоди розлучення

Після того як стало відомо, що Дженніфер Лопес відсвяткувала 55-й день народження без свого чоловіка Бена Аффлека, багато хто співчував акторові.

Його називали нещасним, одиноким й покинутим, тоді як Джей Ло почувається добре й веселиться на повну.

ВІДЕО ДНЯ

РЕКЛАМА

Але, як виявилося, насправді Бен зараз дуже щасливий, і радий поставити жирну крапку в цих невдалих стосунках, пише з посиланням на інсайдера In Touch Weekly.

За його словами, актор настільки радий розлученню, що після його закінчення планує влаштувати грандіозну вечірку з друзями та сім'єю, і підняти на ній келихи за набуту свободу.

РЕКЛАМА

«Бен просто хоче відволіктися від усього і знову насолоджуватися життям і хоче взяти з собою своїх близьких друзів. Він думає про те, щоб влаштувати велику вечірку вдома в Джорджії, що досить іронічно, оскільки саме там у нього і Джей Ло було весілля», — поділилося анонімне джерело.

Ще один варіант, каже він, — це Лас-Вегас. Саме там Джен і Бен офіційно одружилися, а приємним бонусом стане те, що зірка просто обожнює покер і зможе відірватися там від щирого серця.

РЕКЛАМА

Втім, де б не була вечірка, а для Лопес вона стане справжнім ударом. «Це буде розцінено як його, по суті, святкування втечі з їхніх стосунків», — вважає співрозмовник.

І хоча сам Бен стверджує, що таким чином він хоче віддячити своєму оточенню за підтримку, яку йому надали у непростий період розставання з Джей Ло, всі чудово розуміють, наскільки провокативним виглядає таке свято. Не здивуємося, якщо Дженніфер Гарнер теж неймовірно щаслива через розрив колишнього чоловіка зі співачкою, і буде серед запрошених і, більше того, організаторів такого неоднозначного заходу.

ЗМІ повідомляли, що Дженніфер Лопес не має нестачі в кавалерах. Шанс з'явився в її колишнього коханого Дрейк, який хоче повернути Джей Ло.

69

Читайте нас у Facebook