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Як захистити сад від навали гусіні: два способи

14:36 21 серпня 2024
Гусениця

Є чимало хімічних засобів, які допомагають дачникам боротися із хворобами та шкідниками, що знищують урожай.

Автори каналу «Моя дача. Сад и огород» пропонують рецепти кількох «домашніх» засобів, які допоможуть відбити «навалу» гусіні.

По-перше, це відвар із ромашки. Його готують так: на 10 літрів води беруть 1 кілограм свіжого листя ромашки та 40−50 грамів мила. Листя заливають окропом і настоюють кілька годин, а потім додають в настій мило. Суміш слід використовувати для обприскування рослин.

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По-друге, це тютюновий відвар. Він готується схожим чином: на 10 літрів води беруть 400 грамів сухого тютюнового листя і 40−50 грамів мила. Тютюнове листя потрібно залити окропом і настояти кілька годин, потім додати мило, добре перемішати та використовувати для обробки рослин.

Про те, хто на дачах знищує аґрус і як боротися із цим шкідником, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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