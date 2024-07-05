Не дайте з’їсти ваш врожай: дієві способи боротьби з морквяною мухою
Вже зовсім скоро спека має вгамуватися, і подекуди вже очікуються дощі. На жаль, підвищена вологість стимулюватиме розмноження морквяної мухи — шкідника, який зустрічається чи не на кожній грядці і здатен швидко з’їсти весь ваш урожай. Якщо вас така перспектива не приваблює, скористайтеся ефективними методами для знищення мухи. Їх наводить онлайн-ресурс для молодих пенсіонерів.
Як розпізнати ураження морквяною мухою
Морквяна муха прогризає в коренеплодах довгі ходи. До характерних ознак ураження моркви шкідником відносяться:
- передчасне пожовтіння та всихання бадилля;
- зміна забарвлення коренеплоду на фіолетово-червоний;
- кривизна;
- поява гіркого присмаку;
- поява ділянок з підгниттям та розтріскуванням.
Як боротися з морквяною мухою
Для боротьби з морквяною мухою краще використовувати екологічні народні засоби:
- цибулевий настій: подрібніть 300 г цибулі, залийте її 2 літрами окропу та дайте настоятися протягом доби. Розбавте отриманий розчин 10 л води і додайте 30 мл рідкого мила. Отриманим розчином обприскуйте рослини та міжряддя;
- настій полину: наповніть відро об’ємом 10 літрів свіжим полином і залийте окропом. Після остигання розділіть розчин на три приблизно рівні частини і розбавте кожну з них 8 літрами води. Процідіть. Отриманий таким чином полин використовуйте для розкладання між рядами, а полийте розчином грядки;
- кава: недопитою кавою полийте моркву, що страждає від хвороби. Адже кавова гуща знищує шкідників;
- відвар томатного бадилля: залийте 4 кг бадилля 10 літрами окропу і дайте настоятися протягом 48 годин. Додайте 50 мл рідкого мила і обприскайте розчином грядку;
- розчин нашатирного спирту: змішайте 50 мл нашатирного спирту з 10 літрами води. Рясно обприскайте молоді рослини.
Нагадаємо, що ФАКТИ писали, чому тим, хто врятує свій врожай моркви, забезпечена майже середземноморська засмага.
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