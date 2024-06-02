Корисна хімія в саду та на городі: запам'ятайте ці назви

Досвідчені городники, які раніше розповіли, чому корисно іноді «балувати» пивом рослини в саду, розповіли, які хімічні засоби можуть принести багато користі на городі, пише Telegam-канал «Дача. Сад та город».

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Корисна пам'ятка засобів для саду та городу

1. Конфідор — проти павутинного кліща, попелиці, колорадського жукa.

2. Сeмпай — проти гусениць капустяної білянки і пильщиків.

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3. Раек, Скор — проти парші на яблуні та борошнистої роси на квітах.

4. Профіт Голд, Ордан, Хом — проти фітофторозу.

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5. Превікур, Триходерма — проти фузaріозу айстр, кореневих гнилей.

6. Циркон — що покращує корнеутворення навіть при стресі.

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7. Епін — препарат на екстрені випадки, загальний адаптоген.

8. Цитовіт — препарат хелатних мікроелементів, для позакореневого підживлення.

9. Ферровіт — препарат від пожовтіння листя.

10. Силиплант і НВ-101 — препарати кремнію, що підвищують імунітет рослин.

11. Корневін — препарат для коренеутворення живців.

12. Землін — препарат від дротяника, морквяної та цибульної мух.

13. Хорус — проти парші на яблуні, кокомікозу вишні, борошнистої роси агрусу.

14. Садовий вар — для загоєння ран на чагарниках та деревах.

Раніше «ФАКТИ» писали, як самостійно виготовити дієвий засіб проти колорадського жука, а таож про те, як самому виготовити ефективні та корисні добрива для розсади з підручних матеріалів.

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