Головні вороги агрусу: хто знищує смачну ягоду і як зі шкідниками боротися (відео)

Аґрус досить часто стає жертвою нашого віку вогнівок, попелиці, пильщиків та інших шкідників. Також він страждає від мучнистої роси.

Про те, як боротися зі шкідниками, розповідає Telegram-канал «Дачні поради».

Тля: чим обробити аґрус від шкідників

Попелиця агрусова побігова Aphis grossu-lariae Kalt — дрібна комаха блідо-зеленого кольору, довжиною 1,1−1,9 мм. Перш ніж обробити аґрус від цих шкідників, потрібно знати, що зимують яйця на пагонах біля бруньок, у квітні відроджуються личинки і харчуються соком бруньок, а пізніше — соком черешків листя і молодих пагонів. Пошкоджені черешки викривляються, зростання пагонів припиняється, на верхівках утворюються грудки зі скрученого листя, всередині якого знаходяться колонії попелиць. Влітку відроджуються самки-розселительки, які перелітають на сусідні рослини та дають початок новим колоніям. Пошкоджені попелицею паростки продовжують рости, і клубок зі скрученого листя залишається в середині пагона. Агрусова пагонева попелиця часто зустрічається і на чорній та золотистій смородині.

Заходи боротьби. Обприскування кущів під час розпускання бруньок одним із препаратів: фуфанон, кеміфос, кінмікс, актеллік, іскра, інта-вір, фітоверм.

Листогриз: чим обробляти аґрус від шкідників

Листогриз в'язовий, або садовий лупер, або листоїд яблуневий Liperus xanthopoda Schr , — жук чорного кольору, блискучий, довжиною 4−6 мм. Має жовті ноги та жовті вусики з темною вершиною, у самки довжина вусиків дорівнює довжині тіла. Жуки вигризають на листі великі дірки, не чіпаючи жилок. Перш ніж обробляти аґрус навесні від подібних шкідників, потрібно розуміти, що розвиваються вони в одному поколінні, зустрічаються навесні та влітку на всіх плодових деревах, багатьох листяних породах та багатьох ягідних чагарниках. При великій чисельності сильно ушкоджують листя і провокують їх передчасне усихання.

Заходи боротьби. Профілактичні обприскування всіх дерев та чагарників у саду при розпусканні бруньок та одразу після цвітіння плодових препаратом фуфанон або його аналогами (кеміфос, карбофос).

Пильщик: чим обробляти аґрус від шкідників

Пильщик агрусовий блідоногий Pristiphorapallipes Lep. — комаха довжиною 5−6 мм, чорного кольору, з білуватими ногами. Личинки голі, зелені. Зимують личинки старшого віку у щільному блискучому коконі темно-бурого кольору у ґрунті. Ранньою весною там же окуклюються, у квітні виходять комахи першого покоління. Самки відкладають яйця в тканину листа по краях та біля жилок з нижнього боку. Плодючість однієї самки — 40−50 яєць.

Стадія яйця триває 6−8 днів, після чого народжуються личинки та вигризають у листі маленькі отвори. Дорослі личинки об'їдають листя з країв і часто зовсім оголюють кущі, залишаючи одні черешки листя. Личинки частіше живляться з нижнього боку листа, а потривожені швидко скочуються на землю. Розвиток личинок триває 20−25 днів, після чого вони окуклюються у світлозабарвлених літніх коконах довжиною 5−7 мм на листі, стеблах, у ґрунті.

Через деякий час виходять дорослі комахи та дають початок новим поколінням. За рік, залежно від погодних умов, розвивається 2−3 покоління шкідників. Личинки останнього покоління йдуть у ґрунт і заляльковуються. При великій чисельності шкідника кущі смородини і агрусу втрачають більшу частину свого листя, і пагони не встигають здеревніти, що знижує морозостійкість рослин.

Заходи боротьби. Обробка аґрусу від шкідників починається зі збирання та знищення одиничних личинок. Профілактичні обприскування ягідних чагарників перед цвітінням одним із препаратів: фуфанон, кеміфос. кінмікс, актеллік, іскра, Інта-Вір. При великій чисельності проводять обприскування тими самими препаратами влітку, враховуючи терміни очікування.

Пильщик жовтий агрусовий Nematus ribesii Scop — комаха довжиною 6−8 мм, жовтого кольору, з чорною головою та прозорими крилами. Личинки (хибногусениці) довжиною до 17 мм, з 20 ногами, сірувато-зелені. Зимують хибногусениці останнього старшого віку в коконах у ґрунті на глибині до 5 см, навесні там же окуклюються; через два тижні, у період бутонізації, вилітають дорослі комахи.

Самки відкладають яйця вздовж жилок із нижньої сторони листя. З них виходять личинки, які спочатку скелетують листя, потім виїдають дірки, а у старшому віці об'їдають листя цілком, залишаючи одні жилки та черешки. Розвиток личинок триває 15−28 днів, після чого вони окуклюються в грунті, а через два тижні виходить друге покоління шкідника. Нове покоління — найчисленніше і ненажерливе, личинки розвиваються і харчуються в другій половині червня і можуть знищити на кущах все листя і навіть ягоди. Личинки другого покоління після закінчення харчування йдуть у ґрунт на зимівлю.

Заходи боротьби. Обприскування кущів до цвітіння і відразу після цвітіння одним із препаратів: фуфанон, кеміфос, кінмікс, актеллік, іскра, інта-вір. При великій чисельності хибногусениць обприскування повторюють у літню пору, враховуючи терміни очікування препаратів.

Гусениці на аґрусі: як боротися і чим обробити від них

Як боротися з гусеницями на агрусі, залежить, насамперед від типу шкідника. Найчастіше визначаються на чагарнику листовійки брунькові, вогнівка агрусу, п'ядениці та інші, не менш красиві та ненажерливі метелики. Заходи боротьби з ними обов'язково включають агротехнічні заходи на присадибній ділянці та застосування спеціальних хімічних засобів. Перш ніж обробити аґрус від гусені, переконайтеся, що ця процедура не завдасть шкоди навколишньому середовищу. Починайте боротьбі навесні і реагуйте своєчасно при появі метеликів і гусениць.

Листовертка: чим обприскувати аґрус навесні від шкідників

Листовертка ниркова або вертунка ниркова Spilonota ocellana F. (syn. Tmetocera ocellana F.), — метелик з розмахом крил 14−18 мм. Передні крила сірого кольору з широкою білою смугою посередині і декількома темними штрихами, задні буро-сірі. Яйця прозорі, блискучі, гусениця довжиною 9−12 мм, коричнева, з чорною головою та з чорним грудним щитком. Лялечка коричнева, довжиною 6−8 мм.

Перш ніж обприскувати аґрус навесні від шкідників, потрібно знати, що зимують гусениці третього віку в білих коконах біля бруньок та в тріщинах кори. Навесні виходять з кокона, вгризаються в бруньки і харчуються зачатками листя. Після розпускання бруньок гусениці харчуються бутонами і листям, стягуючи їх павутинкою в щільну грудку. Тому, перш ніж обприскувати аґрус від шкідників, потрібно зібрати та спалити всі рослинні залишки, що збереглися з осені.

Закінчивши харчування, гусениці окуклюються і приблизно через 9−15 днів після закінчення цвітіння яблунь вилітають метелики. Виліт метеликів розтягнутий, а масовий літ спостерігається з другої декади червня. Кожна самка відкладає до 180 яєць, розміщуючи по одному на верхній стороні листя. Гусениці, що відродилися, живуть між двома пластинками листя, скріпленими павутинкою, або між листом і плодом, до якого прикріплюються павутинкою. Гусениці жовто-зелені, з чорною головою та грудним щитком. Вони вже з молодшого віку вигризають паренхіму листка та шкірку плода, що призводить до деформації та усихання пошкодженого листя та плодів. Листовертка пошкоджує всі плодові та багато ягідних культур, а також лісові породи.

Заходи боротьби. При великій чисельності шкідника в саду проводять щорічне обприскування провесною, під час набухання нирок, одним з препаратів: фуфанон, кеміфос, актеллік. Обробку повторюють через 2−3 тижні після закінчення цвітіння.

Листовертка: обробка аґрусу від шкідників

Листовертка ниркова Abraxas grossulariata L — великий метелик з розмахом крил 38−48 мм. Крила жовто-білого кольору з численними чорними плямами та смужками. Гусениці довжиною до 40 мм, сірувато-білі, з жовтими смужками та жовтим черевцем, мають дві пари черевних ніг, через що, пересуваючись, згинаються вдвічі. Зимують гусениці старшого віку в спеціальних коконах під опалим листям. У період розпускання бруньок смородини та агрусу гусениці виходять з коконів, піднімаються на гілки та обгризають нирки та молоде листя. У червні гусениці заляльковуються в павутинних коконах, прикріплених до гілок кущів; з другої половини червня та до липня вилітають метелики. Самки відкладають яйця невеликими купками між жилками з нижнього боку листя. Через 12−20 днів відроджуються гусениці, які харчуються листям, вигризаючи в них великі отвори, восени плетуть кокони, прикріплюють їх до листя і разом із листям падають на землю. Шкідник поширений у садах і крім ягідників ушкоджує яблуню, грушу, сливу, абрикос, черемху.

Заходи боротьби. Весняна обробка аґрусу від шкідників п'ядениці починається зі збору та спалювання опалого листя з коконами шкідника. Профілактичні обприскування ягідних кущів перед цвітінням одним із препаратів: фуфанон, кеміфос, кінмікс, актеллік, іскра, інта-вір. При великій чисельності гусениць у літній час проводять повторні обприскування після збирання ягід тими самими препаратами.

Вогнівка: боротьба із зеленими гусеницями шкідника на аґрусі

Вогнівка агрусова Zophodia convolutella Zell. — нічний метелик з розмахом крил 26−32 мм, літає в сутінках та вночі, вдень ховається у тіні кущів. Передні крила сірі з темно-коричневими смужками, задні — світло-бурі, одноколірні з бахромою сріблясто-білого кольору, малюнок крил мінливий. Гусениці на аґрусі довжиною 10−11 мм, молодшого віку жовто-білі з чорною головою, у старшому віці — зелені.

Починається боротьба зі шкідниками аґрусу навесні, оскільки зимують ляльки у ґрунті під кущами на глибині 1−3 см. Навесні, перед цвітінням аґрусу, виходять метелики, які харчуються нектаром, літ триває 30−40 днів. Самки після запліднення відкладають яйця всередині суцвіть смородини та аґрусу, а також на зав'язях та листі. Зелені гусениці на агрусі ушкоджують ягоди, виїдаючи м'якоть та насіння. При масовому розмноженні гусениці обплутують плоди павутинням, скріплюючи їх у великі грудки. Пошкоджені ягоди загнивають і засихають, тому вогнівку часто називають ще агрусовою плодожеркою. Гусениці старшого віку йдуть під кущі в ґрунт, плетуть кокони і лялечки, перетворюючись на коричневі ляльки.

Заходи боротьби з гусеницями на аґрусі полягають у обприскуванні кущів перед цвітінням і відразу після нього одним із препаратів: фуфанон, кеміфос, актеллік, кінмікс, іскра, інта-вір. Збирання та знищення пошкоджених ягід, осіннє перекопування ґрунту під кущами.

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