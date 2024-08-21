Українська віцечемпіонка Олімпійських ігор уперше стане мамою (фото)

Знаменита українська каратистка, віцечемпіонка Олімпійських ігор-2020 Анжеліка Терлюга, яку боляче образили на чемпіонаті світу, чекає на народження первістка.

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Про те, що вона стане мамою, 32-річна красуня-спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram, виставивши зворушливі фото з чоловіком та знімком УЗД майбутньої дитини.

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Нагадаємо, що Анжеліка восени 2021 року вийшла заміж за Володимира Зарецького — тренера та майстра спорту міжнародного класу з карате.

Додамо, що Анжеліка Терлюга, окрім звання віцечемпіонки Ігор-2020 у Токіо, також п'ятиразова чемпіонка Європи та переможниця Всесвітніх ігор. Крім того, у колекції нагород одеситки — «срібло» та дві «бронзи» європейських першостей та срібна медаль Європейських ігор.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Анжеліка Терлюга дала волю емоціям після ракетного обстрілу України.

Фото Instagram

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