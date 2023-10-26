«Ви вкрали мою мрію»: українську красуню Терлюгу боляче образили на чемпіонаті світу (відео)

Знаменита українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка стала чемпіонкою Європи і здобула «золото» Всесвітніх ігор, пережила потрясіння на світовій першості, що проходить у Будапешті.

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У півфінальному поєдинку одеситка з рахунком 14:11 перемогла олімпійську чемпіонку Івет Горанову з Болгарії, якій раніше програла на світових першостях 2018 та 2021 років, а також у фіналі Ігор в Токіо. Здавалося, Анжеліка вперше у кар'єрі гарантувала собі медаль світової першості та виступить у «золотому» фіналі. Але не так склалося, як гадалося.

Суперниця українки подала протест, бо… на табло не йшов час, і його задовольнили. Як повідомляє Inside the Games, судді помилково продовжили бій на 20 секунд. Час поєдинку повернули на 1 хвилину та 17 секунд, коли болгарка вела у рахунку 5:4, і у підсумку Горанова виграла «повторний поєдинок» — 6:4 і вийшла до фіналу.

«WKF, ви вкрали мій фінал, вкрали мою мрію, — написала в соцмережі Анжеліка Терлюга. — Сьогодні ви мене зламали. Чому я знову повинна битися через організаційні та суддівські помилки? Чому ви зі мною так вчинили? Дайте будь-яку відповідь».

«У нас вкрали фінал… Нагадує бій Горуни з японцем», — додала Федерація карате України, пославшись на інцидент, коли суддівська колегія зі скандалом визначила японця Рюїчі Тані переможцем у сутичці з бронзовим медалістом Станіславом Горуною.

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Як би там не було, у суботу, 28 жовтня, Анжеліка Терлюга виступить у «бронзовому» фіналі ЧС-2023. У будь-якому разі, цей чемпіонат світу буде найуспішнішим у кар'єрі українки, адже на світових першостях 2016 та 2021 років вона не пробивалася далі за третій раунд.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна Анжеліка Терлюга вийшла заміж за тренера.

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Фото Федерації карате України

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