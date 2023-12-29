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«Ненавиджу всіма фібрами душі рашистських тварюк»: віцечемпіонка Олімпійських ігор дала волю емоціям після ракетного обстрілу України

12:45 29 грудня 2023
Анжеліка Терлюга

Знаменита українська каратистка, п'ятиразова чемпіонка Європи та віцечемпіонка Олімпійських ігор Анжеліка Терлюга, яку боляче образили на чемпіонаті світу, емоційно відреагувала на ракетну атаку росії території України 29 грудня.

«Коли вже здохне це зло? - написала одеситка Анжеліка Терлюга у соцмережі. — Одне побажання на всі свята — кінець війні, кінець вбивств, кінець страждань, покарання терористам.

Це ж йо***ий пи***ць. Ху***ть всю країну. Ненавиджу всіма фібрами душі рашистських тварюк. Нема ані зла, ані сил. Робимо донати, допомагаємо тим, хто може врятувати нас, іншого вибору немає".

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До речі, минулого року уславлена спортсменка розповідала, що має родичів у росії, які працюють у держструктурах і боятися висловлюватися про війну.

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«Якщо говорити про приватні повідомлення, то останнього тижня сестра написала про те, що хоче, щоб це все закінчилося і щоб зі мною все було добре.

А так було тільки «ми за тебе вболіваємо», «ми за тебе радіємо», «ти така молодець» і таке інше. Я читала це і була в шоці, бо жодного запитання, жодного слова про війну", — зізналася Анжеліка.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіонку Олімпійських ігор сколихнув нічний обстріл Одеси.

Фото НОК України та із соцмереж

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