Комітет з безпеки закликає до перевірки російських православних церков у Чехії: що відбувається

Згідно із закликом Комітету з безпеки Сенату Чехії, уряд має доручити спецслужбам розслідувати загрозу використання православних церков у Чехії для російських операцій впливу. Крім того, міністр культури Мартін Бакса має перевірити, чи Російська православна церква в Чехії та Православна церква в Чеських землях діють відповідно до закону та умов реєстрації або запропонувати її скасування. Позаминулого року, після початку російської агресії проти України, міністерство не знайшло підстав для зняття реєстрації. Про це заявив журналістам після засідання Комітету його голова Павло Фішер, пише Česke noviny.

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«Свободою віросповідання та асоціацій не можна зловживати для незаконного впливу ворожої іноземної держави. Ми переконані, що небажано, щоб Російська православна церква в Чехії або Православна церква в чеських землях зловживали для впливу з боку рф проти інтересів Чехії, — сказав Фішер. — Якщо чинні правила не дозволяють державі реагувати на загрози безпеці, спричинені зловживанням церквами, уряд має запропонувати поправку, яка б надала державі необхідні повноваження, подібно до асоціацій чи політичних партій».

Голова комітету нагадав, що Російська православна церква в Чехії є філією Російської православної церкви московського патріархату, яка безпосередньо пов'язана з російською державною владою. Цю церкву очолює патріарх Кирило, якого чеський уряд у квітні 2023 року вніс до санкційного списку через те, що у своїх публічних виступах він надавав релігійне виправдання російської агресії проти України.

Влада Чехії позбавила дозволу на проживання священнослужителя російської православної церкви Миколи Ліщенюка, оскільки, за наявною інформацією, він за підтримки російської влади створив структуру впливу з метою підтримки сепаратистських тенденцій у країнах Євросоюзу.

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Раніше повідомлялося, що Рада ухвалила законопроєкт про заборону московської церкви в Україні, а нардеп В’ятрович пояснив значення закону про заборону РПЦ.

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