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Рада ухвалила законопроєкт про заборону московської церкви в Україні

12:48 20 серпня 2024
табло

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні. Документ підтримали 265 нардепів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рада прийняла в цілому доопрацьований законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, зокрема пов’язаних з рф. В народі — закон про заборону московської церкви. „За“ у другому читанні — 265», — написав він.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту — згідно якому, громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Як голосували депутати:
Слуга народу — 173
Європейська солідарність — 25
Батьківщина — 17
Платформа за життя та мир — 1
За майбутнє — 9
Голос — 18
Довіра — 11
Відновлення України — 0
Позафракційні — 11

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Йдеться про те, що ст. 5 закону «Про свободу совісті та релігійні організації» доповнюється формулюванням, з якого випливає, що не допускається діяльність релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу церкви, керівний центр якої знаходиться у рф.

Частина 16 ст. 6 доповнюється пунктом про те, що у разі виявлення порушень, діяльність релігійної організації може бути припинена у судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері релігії (або за позовом прокурора).

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Документ ще має підписати президент.

Кілька днів тому спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що в парламенті можуть розглянути остаточні поправки до законопроєкту про заборону УПЦ МП. Основна мета документа — обмеження діяльності УПЦ МП, щоб на третьому році повномасштабного вторгнення РФ ефективно боротися з ворожою пропагандою, яка розповсюджується через церкву.

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В Україні цей закон викликав чимало суперечок. Зокрема, чемпіон світу з боксу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко, який є вірянином УПЦ МП, так відреагував у соцмережі на можливу заборону діяльності УПЦ МП в Україні: «Ті, хто беруть участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідки того, що потім відбуватиметься… Мир усім».

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