Чотири архієпископи та п'ять митрополитів: Зеленський призупинив українське громадянство ієрархів УПЦ (перелік)

Президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство деяких релігійних служителів Московського патріархату, який нещодавно втратив можливість користуватися Успенським собором та Трапезною церквою Києво-Печерської Лаври. Серед цих осіб є представники Донецької, Кримської, Роменської, Одеської та Буковинської єпархій, повідомляє LB.ua.

Повний перелік осіб, що увійшли до указу президента:

• Єлецьких Анатолій Іванович — митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якому СБУ вручила підозру у держзраді.

• Аніцой Сергій Леонідович — вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій, на якого записано усе майно Іонафана.

• Вініченко Володимир Семенович — архієпископ Новоазовський Варсонофій (Донецька єпархія)

• Градомський Віктор Анатолійович — протоієрей Віктор, настоятель храму Олександра Невського (Одеська єпархія)

• Донєнко Микола Миколайович — вікарний архієрей, єпископ Ялтинський Нестор (нагадаємо, що після Собору УПЦ МП 27 травня, всі кримські парафії цієї релігійної організації висловили незгоду з його рішеннями та попросили Синод РПЦ прийняти їх в пряме підпорядкування).

• Єгоренко Валентин Володимирович — митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій, у якого СБУ проводила обшуки та знайшла російські паспорти «керівництва єпархіальних структур», зокрема його власний. Також було повідомлення про виявлення в єпархіальних комп’ютерах дитячої порнографії, яку зараз вивчає слідство.

• Масленніков Олексій Олександрович — митрополит Роменський і Буринський Іосиф (Роменськая єпархія). Роменська єпархія також вирішила залишитися під омофором патріарха РПЦ Кирила Гундяєва й зупинила поминання за богослужінням митрополита Онуфрія.

• Середній Іван Петрович — митрополит Дніпропетровський і Павлоградський

• Скобіола Андрій Петрович — архієпископ Волноваський Амвросій, вікарій Донецької єпархії, настоятель Святовасилівського чоловічого монастиря

• Таранов Олександр Борисович — архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій, який відзначився колабораціонізмом та втік до Росії.

• Швець Ростислав Пилипович — митрополит Симферопольський і Кримський Лазар.

• Шинкарьов Віктор Сергійович — архиєпископ Костянтинівський Паїсій. За даними ЗМІ, брав активну участь в заходах терористичної організації «ДНР».

• Яковенко Ігор Федорович — митрополит Святогірський, вікарій Донецької єпархії, намісник Свято-Успенської Святогірської Лаври.

Зараз вивчається можливість запровадження подібних заходів ще проти шести осіб.

Більш докладно про ситуацію, що склалася навколо філії Московського патріархату в Україні, читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Поки УПЦ не змінить назву, вона не матиме можливості продовжити оренду Успенського собору лаври: роз’яснення науковця.

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