Благословляв окупантів на вбивства українців: СБУ повідомила про підозру патріарху кирилу

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора повідомили про підозру очільнику російської православної церкви патріарху кирилу (гундяєву).

Українські правоохоронці зібрали доказову базу на гундяєва, який сприяє збройній агресії рф проти України й заперечує воєнні злочини окупантів.

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За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії. Він один з перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

Для поширення пропаганди кирил масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території рф, а також представників УПЦ (МП) в Україні.

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Крім того, гундяєв регулярно розповсюджує наративи кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано «статтю» про літургію, де клірик благословив командуючого росгвардії рф золотова на війну проти України.

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Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому гундяєв виправдовує окупацію сходу України.

Російський патріарх також неодноразово давав коментарі пропагандистам росЗМІ, в яких підтримував агресивну політику кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України.

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Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ.

На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями:

- ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

- ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

Нагадаємо, з початку повномасштабної агресії рф за матеріалами СБУ розпочато 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП).

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