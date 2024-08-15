Міноборони дало «добро»: ще одна категорія військовозобов'язаних отримає відстрочку від мобілізації

Міністерство оборони України, яке забракувало всі законопроєкти про заборону мобілізації українців віком до 25 років, підтримало законопроект 11391 щодо повернення відстрочки від призову для військовозобов’язаних, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

ВІДЕО ДНЯ

«Судово-юридична газета» звертає увагу на те, що в попередній редакції ст. 23 Закону про мобілізацію зазначалося, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях. Проте подальшими змінами до цієї норми слова «(неповнорідний) брат/сестра» були вилучені.

Читайте також: Електронні рапорти і не тільки: в Україні офіційно запустили додаток «Армія+»

Документом пропонується внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», зокрема до третього, четвертого та п’ятого пунктів частини третьої статті 23, де передбачити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях.

РЕКЛАМА

Читайте також: Бронь не завжди рятує: адвокат пояснила, що робити «заброньованим» чоловікам, щоб не потрапити на фронт

Невдовзі профільний комітет парламента має розглянути цей законопроєкт.

РЕКЛАМА

Раніше юристи розповідали, що потрібно робити, аби не проґавити поновлення відстрочки від призову.

Фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

279

Читайте нас у Facebook