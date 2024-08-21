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Виліт «Чорноморця», «Інгульця» та «Колоса»: відеоогляди матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу

20:01 21 серпня 2024
Колос&nbsp;— Оболонь

У четвер, 21 серпня, відбулися шість поєдинків третього попереднього раунду Кубка України з футболу, який минулого сезону виграв донецький «Шахтар». Відразу три клуби УПЛ опинилися за бортом турніру.

На жаль, як повідомив Telegram-канал BurBuzz, у день проведення матчів в автомобільну аварію потрапив президент «Інгульця» Олександр Поворознюк, який прямував на гру своєї команди до Городенки Івано-Франківської області. Зважаючи на те, що бос клубу УПЛ потрапив на стадіон, серйозних травм йому вдалося уникнути. Авто, судячи зі знімків, постраждало куди серйозніше…

«Зі мною все добре, можете не хвилюватися, я живий, — написав 53-річний Олександр Поворознюк у соцмережі. — Їхав на футбол до Івано-Франківської області, за 10 км до місця призначення не впорався з керуванням. Все добре, стан стабільний».

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Кубок України. 1/16 фіналу

21 серпня (середа)

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«Карпати» (Львів) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:0 (Очеретько, 35, Кузик, 42, Чачуа, 74).

«Миколаїв» (Львівська область) — «Буковина» (Чернівці) — 1:2 (Коваль, 58 — Тищенко, 72, з пенальті, Бойчук, 90+5). На 71-й хвилині вилучено Підгурського («Миколаїв»).

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«Колос» (Ковалівка) — «Оболонь» (Київ) — 0:0. По пенальті — 4:5.

«Минай» — «Вікторія» (Суми) — 0:2 (Ульянов, 61, Данилюк, 86).

«Пробій» (Городенка) — «Інгулець» (Петрове) — 2:2 (Харук, 22, Орінчак, 78 — Пушкарьов, 63, Вілівальд, 86). По пенальті — 4:2.

«Олімпія» (Савинці) — «Зоря» (Луганськ) — 1:4 (Ковтун, 50 — Ндур, 25, Слесар, 27, Горбач, 56, Яцик, 90+1).

Ще два поєдинки цієї стадії турніру — «Кудрівка» — ЮКСА (Тарасівка) та «Металіст 1925» (Харків) — «Верес» (Рівне) — відбудуться у четвер, 22 серпня.

Додамо, що поєдинки 1/8 фіналу Кубка України (на цій стадії, зокрема, стартують «Динамо» та «Шахтар») заплановано на 30 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» — «Зальцбург».

Фото ФК «Оболонь», Telegram-канал BurBazz

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