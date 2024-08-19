Де і коли дивитись онлайн «Динамо» — «Зальцбург»: розклад трансляцій та прогноз на матч вирішального раунду відбору Ліги чемпіонів

У середу, 21 серпня, київське «Динамо» у польському Любліні, де було розгромлено «Партизан» (6:2) та втрачено перемогу над «Рейнджерс» (1:1), проведе номінально домашній поєдинок раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти віцечемпіона Австрії «Зальцбурга».

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Минулими вихідними підопічні Олександра Шовковського та Пепейна Лійндерса провели чергові матчі у своїх національних лігах. «Динамо» в рамках УПЛ обіграло в гостях «Карпати» — 3:1, а команда 41-річного голландця у грі 3-го туру чемпіонату Австрії на виїзді взяла гору над ЛАСКом — 1:0 (Йео, 64) і з максимумом здобутих очок лідирує у турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу ЛАСК — «Зальцбург» — 0:1

У попередні роки суперники один з одним у єврокубках не перетиналися. При цьому «Зальцбург» провів чотири зустрічі проти інших українських команд, поступившись «Шахтарю» у кваліфікації Ліги чемпіонів-2007/2008 (1:0 та 1:3) і «Металісту» в 1/16 фіналу Ліги Європи-2011/2012 (0:4 та 1:4).

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Що ж до «Динамо», то «біло-сині» протистояли клубам з Австрії («Аустрії», «Рапіду», «Ваккеру» та «Штурму») 16 разів, відсвяткувавши 11 перемог, двічі зігравши внічию і тричі програвши (загальна різниця м'ячів — 32:18).

У майбутній зустрічі букмекери бачать невеликим фаворитом 17-разового чемпіона Австрії, який за сумою двох зустрічей пройшов голландський «Твенте» (2:1 — вдома та 3:3 — у гостях). Наприклад, контора GGBet ставки на перемогу киян приймає з коефіцієнтом 2,77, на нічию — 3,56, на виграш австрійців — 2,45. Вище у «Зальцбурга» шанси й на вихід до Ліги чемпіонів — 1,61 проти 2,34.

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У прямій трансляції на території України поєдинок «Динамо» — «Зальцбург» покажуть (початок — о 22:00) телеканал «2+2» та YouTube-канали «Динамо Київ» і FootballHub.

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Перший матч

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21 серпня (середа)

«Динамо» — «Зальцбург» 22:00 «2+2», YouTube-канали «Динамо Київ» та FootballHub

Зустріч у відповідь суперників відбудеться у вівторок, 27 серпня, у Зальцбурзі (початок — о 22:00).

Нагадаємо, що у разі успішного подолання австрійського бар'єра (на кону протистояння — 19 млн євро призових від УЄФА) «Динамо» потрапить до основного турніру оновленої Ліги чемпіонів (жеребкування — 29 серпня), а якщо не пройде «Зальцбург», то виступить в основному турнірі Ліги Європи (жеребкування — 30 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» вибило з кваліфікації Ліги чемпіонів віцечемпіона Шотландії «Рейнджерс».

Фото ФК «Динамо»

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