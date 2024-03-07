«Біль, розпач, туга, каяття, спокута»: Ольга Сумська прокоментувала скандали навколо її старшої доньки, яка живе в росії

Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська прокоментувала скандали та закиди щодо її старшої доньки — Антоніни Паперної, яка живе в росії та мовчить про війну. Вона переїхала до Москви задовго до повномасштабного вторгнення, вийшла заміж за актора Володимира Яглича, якому народила двох дітей.

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Ольга Сумська каже, що не має права якось виправдовуватися чи щось доводити. Вона переживає неспокій на душі, зрозуміти який можуть лише ті матері, діти яких зараз перебувають в рф.

«Знаєте, які почуття панують сьогодні у моїй душі? Біль, розпач, туга, каяття, спокута. Мене зрозуміють лише ті матері, діти яких там. Я не маю жодного права виправдовуватись, щось комусь доводити. Тому що я бачу знедолених, нещасних матерів, батьків, які втратили своїх дітей. Просто треба молитися, аби обійняти своїх дітей і онуків. Тому що я бабуся. Це моє продовження. Я дуже сумую за ними», — сказала Сумська в коментарі програмі ЖВЛ.

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Нагадаємо, Антоніна Паперна мовчить про війну. Вже після початку вторгнення вона знялася в російському серіалі, чим обурила українців.

В нещодавньому інтерв’ю, племінник Ольги Сумської, В’ячеслав Хостікоєв розповів, що не спілкується з Тонею, відколи померла їхня бабуся. Ольга різко відреагувала на це інтерв'ю та розповіла, як вони під обстрілами ховали рідну людину.

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Фото: інстаграм Ольги Сумської

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