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«Біль, розпач, туга, каяття, спокута»: Ольга Сумська прокоментувала скандали навколо її старшої доньки, яка живе в росії

12:23 7 березня 2024
Ольга Сумська

Українська акторка театру та кіно Ольга Сумська прокоментувала скандали та закиди щодо її старшої доньки — Антоніни Паперної, яка живе в росії та мовчить про війну. Вона переїхала до Москви задовго до повномасштабного вторгнення, вийшла заміж за актора Володимира Яглича, якому народила двох дітей.

Ольга Сумська каже, що не має права якось виправдовуватися чи щось доводити. Вона переживає неспокій на душі, зрозуміти який можуть лише ті матері, діти яких зараз перебувають в рф.

«Знаєте, які почуття панують сьогодні у моїй душі? Біль, розпач, туга, каяття, спокута. Мене зрозуміють лише ті матері, діти яких там. Я не маю жодного права виправдовуватись, щось комусь доводити. Тому що я бачу знедолених, нещасних матерів, батьків, які втратили своїх дітей. Просто треба молитися, аби обійняти своїх дітей і онуків. Тому що я бабуся. Це моє продовження. Я дуже сумую за ними», — сказала Сумська в коментарі програмі ЖВЛ.

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Нагадаємо, Антоніна Паперна мовчить про війну. Вже після початку вторгнення вона знялася в російському серіалі, чим обурила українців.
В нещодавньому інтерв’ю, племінник Ольги Сумської, В’ячеслав Хостікоєв розповів, що не спілкується з Тонею, відколи померла їхня бабуся. Ольга різко відреагувала на це інтерв'ю та розповіла, як вони під обстрілами ховали рідну людину.

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Фото: інстаграм Ольги Сумської

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