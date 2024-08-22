Обмежень не буде, однак економити варто: в «Укренерго» озвучили плани на 23 серпня

У п'ятницю, 23 серпня, «Укренерго» знову не має намірів обмежувати енергопостачання побутового сектора. Про це енергетики повідомили у соцмережі.

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«Завтра, 23 серпня, застосування відключень не прогнозується. При зміні ситуації — про заходи обмеження буде повідомлено додатково», — йдеться у повідомленні.

До українців звертаються із закликом ощадливо споживайте електроенергію протягом всієї доби, а особливо — у період з 16:00 до 22:00. Тобто в цей час не варто вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

При цьому раніше енергетики визнали зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Так, станом на 9:30 22 серпня цей показник був на 1,8% вищим, ніж попередньої доби, тому 22 серпня, на запит НЕК «Укренерго», Україна залучала аварійну допомогу з енергосистеми Словаччини, а протягом минулої доби з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови було сумарно імпортовано 19 660 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1333 МВт.

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Нагадаємо, що планові обмеження енергоспоживання в Україні поновилися з 8 серпня. Втім, енергетики застосовували лише одну-дві черги графіка обмежень.

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