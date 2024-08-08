Обмеження повертаються: в «Укренерго» відреагували на дефіцит потужності після обстрілів

Диспетчерська компанія «Укренерго», яка увесь тиждень не вдавалася до обмежень споживання населення, має наміри запровадити одну чергу графіка обмеження потужності з 17:00 до 22:00 8 серпня.

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Поправка — обмеження споживання стосуватимуться промисловості та бізнесу, а споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде, повідомили в компанії.

Причинами застосування обмежень названо дефіцит потужності в системі, спричинений російськими атаками, а також високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.

Що ж до побутового сектору, то споживачів енергетики закликають споживати електроенергію раціонально, особливо це стосується пікових годин навантаження — з 16:00 до 23:00.

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Нагадаємо, що поточний тиждень розпочався з потужного ракетного обстрілу столичного регіону, Також триває ворожий терор східної частини України.

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