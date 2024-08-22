Хлопці Вернидуба відмовилися тиснути руку арбітру з Туреччини та програли «Бетису»: відеоогляд матчу відбору Ліги конференцій

У четвер, 22 серпня, криворізький «Кривбас», який вилетів з Ліги Європи від «Вікторії», провів у словацькому Кошице номінально домашній матч раунду плей-оф Ліги конференцій проти сьомої команди за підсумками минулого чемпіонату Іспанії «Бетиса».

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Ліга конференцій. Раунд плей-оф. Перший матч

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Бетис» (Севілья, Іспанія) — 0:2

«Кривбас»: Кліщук, Бандейра, Романчук, Стецьков (Драмбаєв, 65), Дібанго, Вакулко (Кожушко, 78), Бізімана, Кузик, Луньов (Микитишин, 46), Соса (По, 46), Аду (Твердохліб, 70).

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Голи: Авіла (13), Родрі (62).

Ще за кілька днів до єврокубкового матчу український клуб направив до УЄФА листа з проханням замінити турецького рефері Арду Кардешлера на іншого арбітра. А все через те, що цей служитель Феміди у березні їздив до москви, де судив спаринг збірних росії та Сербії. Послання «Кривбаса» залишили поза увагою, але капітан криворіжців перед грою тиснути руку турку все ж таки не став.

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Гадити Кардешлер підопічним Юрія Вернідуба не став. Потреби не було. Бо за нього це зробили підопічні знаменитого чилійського фахівця Мануеля Пеллегріні, які повели у рахунку вже на 13-й хвилині після вдалої дії на добиванні аргентинського форварда Авіла — 0:1.

Попри зірковий склад «Бетиса» (і чемпіон світу француз Фекір на полі був, і чемпіон Європи португалець Вільям Карвальо на заміну вийшов), «Кривбас» за підтримки трьох тисяч уболівальників намагався шукати щастя в атаці, але статистика ударів у першому таймі більш ніж промовиста — 10:1 на користь іспанців.

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Криворіжці з новими силами пішли вперед після перерви, але на 62-й хвилині їхній запал класним ударом остудив Родрі — 0:2. Клас у гастрономі не купиш…

Аж чверть століття «Кривбас» після виграшу у азербайджанського «Шамкіра» в 1999 році (2:0) ніяк не може в єврокубках зачепитися хоча б за нічию, зазнавши сім поразок поспіль (від «Парми» — 2:3 і 0:3 в 1999-му, від «Нанта» — 0:1 та 0:5 у 2000-му, від «Вікторії» -1:2 і 0:1 в 2024-му і ось тепер від «Бетиса» — 0:2).

Зустріч у відповідь суперників відбудеться у четвер, 29 серпня, на стадіоні «Беніто Вільямарін» у Севільї.

У разі проходження іспанського бар'єра команда Юрія Вернидуба виступить в основній сітці Ліги конференцій, а у разі невдачі вилетить із єврокубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» програло австрійському «Зальцбургу» перший матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Кривбас»

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