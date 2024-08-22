«Динамо» двічі пропустило від «Зальцбурга» і не знайшло чим відповісти: відеоогляд матчу відбору Ліги чемпіонів

У середу, 21 серпня, київське «Динамо», що вибило з Ліги чемпіонів сербський «Партизан» і шотландський «Рейнджерс», провело в польському Любліні номінально домашній матч раунду плей-оф турніру проти 17-разового чемпіона Австрії «Зальцбурга».

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Ліга чемпіонів. Відбірний раунд плей-оф. Перший матч

«Динамо» (Київ, Україна) — «Зальцбург» (Австрія) — 0:2

«Динамо»: Бущан, Караваєв (Тимчик, 71), Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко (Михайленко, 64), Шапаренко, Піхальонок, Кабаєв (Супряга, 88), Ярмоленко (Волошин, 64), Ванат (Брагару, 71).

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Голи: Нене (29), Кьєргор (50, з пенальті).

Два роки тому динамівці вже грали у кваліфікації Ліги чемпіонів із представником Австрії, і тоді «біло-синім» ще під керівництвом Мірчі Луческу вдалося пройти «Штурм» (1:0 удома та 2:1 у додатковий час в гостях). Цього разу суперник киян — «Зальцбург» — був точно не легшим. Навіть з урахуванням того, що саме «Штурм» минулого сезону сенсаційно позбавив Червоних бугаїв чемпіонського титулу в Австрії.

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Початок протистояння за місце у ЛЧ та гарантовані 19 млн євро призових пройшов без особливої гостроти. Суперники на мокрому від дощу полі шукали щілини в обороні один одного. І щойно динамівці захопилися власними напівшансами в атаці, їх швиденько зловили на швидкісному контрвипаді — 0:1.

Відповісти до перерви киянами не було чим. Ба більше, заведений Шапаренко на шляху до роздягальні зчепився з боснійським захисником Дедичем і отримав від рефері (як і його «спаринг-партнер») зовсім непотрібну жовту картку.

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Ледве розпочався другий, як Караваєв заробив безглуздий пенальті у свої ворота. Данець К'єргор з «позначки» був точним — 0:2.

Так, динамівці і після цього не «попливли», щоразу йдучи вперед рятувати ситуацію. І могли ж забити. Але цього вечора і Ярмоленко свої моменти марнував, і Попов головою пробив у штангу, і Ванат ніяк не може вийти з власної тіні. Та й багато інших на тлі підопічних голландця Пеппа Лійндерса (до речі, колишнього помічника Юргена Клоппа у «Ліверпулі») не вражали. Щоб грати в Лізі чемпіонів, а не числитись, «Динамо» потрібне посилення. Ось тільки — за вікном війна, і черги з охочих їхати на тривожні береги Дніпра за пропоновані гроші не видно. То ж, схоже, доведеться розраховувати лише на внутрішні резерви.

А поки що — перша поразка в сезоні. Зустріч суперників у відповідь відбудеться у вівторок, 27 серпня, у Зальцбурзі. Шансів, відверто кажучи, небагато. Але ж спроба — не катування…

Нагадаємо, що переможець українсько-австрійського протистояння продовжить виступи в основному раунді Ліги чемпіонів (жеребкування — 29 серпня), а той, хто програв, — в основній сітці Ліги Європи (жеребкування — 30 серпня)

Інші перші матчі раунду плей-офф ЛЧ принесли такі результати: «Мальме» (Швеція) — «Спарта» (Чехія) — 0:2, «Мідтьюлланд» (Данія) — «Слован» (Словаччина) — 1:1, «Янг Бойз» (Швейцарія) — «Галатасарай» (Туреччина) — 3:2, «Буде-Глімт» (Норвегія) — «Црвена Звезда» (Сербія) — 2:1, «Динамо» (Хорватія) — «Карабах» (Азербайджан) — 3:0, «Лілль» (Франція) — «Славія» (Чехія) — 2:0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку кваліфікації Ліги конференцій «Кривбас» — «Бетис».

Фото ФК «Зальцбург»

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