Зацвітуть ще пишніше: чим підживити садові троянди в серпні

Садові троянди є улюбленцями багатьох дачників, які здатні милуватися їх кольором і вдихати солодкий аромат чи не все літо. Але ось біда — не всі гібриди готові цвісти кілька разів на сезон!

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Ситуацію може виправити внесення необхідного підживлення, рецепт якого навели автори Telegram-каналу Дача. Сад та город.

Вони радять розвести у 5 літрах води 1 столову ложку соди, 0,5 чайної ложки нашатирного спирту, 1 чайну ложку сульфату магнію і 1 чайну ложку натертого господарського мила.

Отриманим розчином обприскайте кущі троянд зверху.

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Важливо: роботу проводьте вранці або ввечері, щоб не було прямих сонячних променів.

Саме завдяки даному розчину у троянд почнеться активний ріст нових пагонів

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Також багато хто з господарів впевнений, що активізувати повторне цвітіння королеви квітів можна шляхом вчасного обрізування плодів, що утворюються на місці вже зів'ялих квіток.

Зокрема, про це розповіла пані Оксана, яка від початку 2023 року веде власний YouTube-канал «Життя бентежне».

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За її словами, така процедура дозволяє сформувати правильну крону куща, покращити провітрювання і таким чином зменшити ймовірність грибкових захворювань.

Блогерка має власний рецепт видалення зайвих «плодів» — в саме відрізає їх до першого п’ятилистника.

«Обрізування чи то прищіпування верхівки пробуджує „сплячу“ бруньку, з якої й має вирости нова повноцінна квітка», — говорить авторка відео.

Також раніше «ФАКТИ» писали, чому у королеви саду потрібно обов'язково видаляти дикі пагони.

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