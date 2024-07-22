Попри війну українці вирощують квіти — у себе біля будинків, у парках та скверах, на балконах… Чимало в Україні і спеціальних господарств з вирощування різноманітних рослин. Одні із улюблених квітів — троянди. А розарії, де їх вирощують, — справжній рай на Землі.

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До речі, троянди оцінюються, як готелі за зірковою системою. Найвища оцінка — чотири зірки. Оцінюються колір, діаметр квітки, кількість пелюсток, висота стебла, насиченість та оригінальність аромату, стійкість до хвороб та морозів.

Про вишукані сорти троянд «ФАКТАМ» розповіла експертка з вирощування троянд, яка мешкає у селі Вигода на Одещині, Оксана Цимбалюк. До речі, в цьому ж селі є й лавандові поля.

«Дуже люблю ароматні сорти троянд»

- Мій розарій невеликий, але дуже гарний, — говорить Оксана Цимбалюк. — Вже багато років він відомий серед поціновувачів троянд. В нього вкладено багато важкої праці та любові, і я рада, що можу вирощувати квіти, які дарують людям красу та гарний настрій, та робити світ кращим. Моя колекція нараховує близько трьохсот сортів троянд. Є дивовижні, просто казкові. Більшість троянд квітнуть до морозів.

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Розарій — це справжній рай на Землі

— З чого почалося ваше захоплення?

- Мій інтерес до вирощування рослин родом з дитинства.

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Батьки вирощували плодово-ягідні культури та троянди, і ця любов до рослин передалася і мені.

— Який сорт троянд ваш улюблений?

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- Виділити якийсь один неможливо. Кожна троянда гарна, чарівна та приваблива по-своєму. Я їх вирощую, як малих діточок, тому вони для мене усі неймовірно гарні, і я захоплююся красою кожної. Дуже люблю ароматні сорти троянд. Коли завітаєш на трояндове поле, особливо в спеку, то одразу, ще на відстані, відчуваєш неперевершений, п'янкий аромат квітів. Неймовірна, наприклад, троянда «Дабл делайт».Цей сорт має подвійне забарвлення. Центр квітки ніжно кремового кольору, а зовнішні пелюсточки малиново — рожеві. Ця троянда має яскраво виражений солодкий аромат з фруктовими нотками. Також у моїй колекції є незвичайний сорт «Абракадабра». Цей сорт має дуже цікаве строкате забарвлення. На темно- бордовому кольорі немов художником залишено білі та жовті мазки. Також цей сорт цікавий тим, що на одному кущику можуть розквітнути одночасно трояндочки різного кольору -бордова, жовта, та строката.

— Кілька років назад мені пощастило спілкуватись з експертом французького розарію, де росте більше трьох тисяч сортів троянд. Запам’яталась його розповідь про троянди-хамелеони. Наприклад, незвичайні метаморфози відбуваються з трояндою «Текіла»: на початку цвітіння вона помаранчева, наче апельсин, а на піку цвітіння раптом стає… білою і «застигає», стає схожою на порцелянову статуетку. А чи є у вашій колекції сорти-хамелеони?

-Так. Дуже цікавий сорт «Керіо». На початку цвітіння бутон має насичений жовтогарячий колір — з червоною оборочкою по краю пелюсток. А через певний час квітка набуває кольору слонової кістки. А ще, дуже гарний сорт «Кава брейк». На початку цвітіння бутон має гарячо-цегляний колір. Згодом відтінок стає ніжно-коньячним.

Троянда сорту «Кава брейк» дуже вишукана

«Надзвичайно смачне та ароматне натуральне домашнє трояндове вино»



— Чому так цінується сорт «П'єр де Ронсар» (на фото у заголовку- Авт.)?

- Це сорт з шармом старовинних троянд, які можна побачити у декорі порцелянових сервізів та на листівках. Він належить до плетистих троянд й виростає до трьох метрів у висоту.

Такі троянди висаджують для декорування альтанок, арок…

Сорт дуже витривалий. Ці троянди практично не хворіють. Але періодичний захист зайвим не буде. Сорт «П'єр де Ронсар» — справжня знахідка для садівників та ландшафтних дизайнерів. Ця красуня -- перлина та окраса саду.

— У французькому розарії, який я вже згадувала, вивели сорт троянд з ароматом парфумів Ів Сен-Лорана. Селекціонерам вдалось втілити мрію легендарного французького дизайнера. Троянди можуть пахнути бананом, полуницею, мигдалем та навіть свіжою випічкою… Але чому, як думаєте, найбільше цінується саме трояндовий аромат?

— Цей аромат справді розкішний. Тож невипадково його використовують у парфумерії.

— Що є найскладнішим у вирощуванні троянд?

- Як на мене, найскладнішим є сезон окуліровки, тобто щеплення троянд. Підйом о 4.30 — 5 ранку, вранішня кава нашвидкоруч — і бігом на поле до роботи, поки ще не дуже спекотно. Працювати доводиться важко — весь час потрібно стояти зігнутою. А це велике навантаження для ніг та спини. Але результат того вартий. Найприємніший та найочікуваніший момент — коли наступного року на кущиках, що вже підросли, починають з'являтися перші бутончики троянд. Кожного разу біжиш до них, як до маленьких діток, щоб подивитись, як вони там… З кожним днем все більше і більше розкриваються квіточки й починають показувати своє забарвлення, всю красу і велич. І ти наче розквітаєш разом з ними, забуваєш на якусь мить про всі негаразди, і розумієш, що всі ті сили, які були витрачені, не марні.

«Чайна троянда — найпопулярніша їстівна квітка»

— Чи траплялись у вашій квітковій творчості дива?

- Якось на одному кущі розквітло два різних сорти троянд. Це було справжнє диво! А чи не диво, що чайна троянда — найпопулярніша їстівна квітка. З її пелюсток готують варення, мармелад, желе, сиропи, лікери… Варення з чайної троянди неймовірно ароматне та приємне на смак. Його можна застосовувати як начинку для булочок та рулетів.

Надзвичайно смачне та ароматне натуральне домашнє трояндове вино. Троянда має чимало застосувань. Мені дуже подобається, коли засушені квіти використовують у виготовленні неймовірно гарних виробів з епоксидної смоли — столів, годинників, прикрас…

Оксана Цимбалюк: «Треба любити життя і цінувати кожну його хвилину»

— Чи можна виростити троянду в умовах квартири?

- Так. І це не так складно, як може здаватися на перший погляд. Варто обирати мініатюрні сорти. Троянди в умовах квартири можуть квітнути з весни і до осені. Треба посадити кущик у горщик зі свіжим ґрунтом з поживними домішками, добривами та підживленням. Для профілактики бажано обробити рослину від грибкових захворювань та шкідників. Місце для горщика бажано обирати на підвіконні, де більше сонечка. Тоді додаткове освітлення не знадобиться.

— Яке ваше життєве та професійне кредо?

- Як би не було важко, треба йти до своєї мети, попри будь-які перепони та негаразди. Все в наших руках, тому не варто їх опускати. Всі перемоги починаються з перемоги над собою. Треба любити життя і цінувати кожну його хвилину.

Раніше у «ФАКТАХ» власники розарію «Квітковий двір Котельва» розповідали, як підготувати королеву саду до холодів.

Фото з альбому Оксани Цимбалюк

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