Донька Суркіса чекає на дитину від футболіста «Динамо» (фото)

Молодша донька президента «Динамо» Ігоря Суркіса, 22-річна Яна чекає на дитину від 23-річного футболіста столичного клубу Крістіана Біловара. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що перебуває на сьомому місяці вагітності.

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«Шість місяців любові, що росте», — підписала знімки Яна.

Зазначимо, що дочка боса «Динамо», яка серйозно займалася балетом, і вихованець закарпатського футболу почали зустрічатися 2020-го, а влітку минулого року пара повінчалася у Києво-Печерській лаврі.

Додамо, що центральний захисник Крістіан Біловар, котрий народився в угорському Дебрецені, виступав на правах оренди за «Десну», «Чорноморець» та кіпрський АЕЛ. Цього сезону футболіст уже зіграв за «Динамо» у чотирьох матчах (проти «Партизана», «Вереса», «Рейнджерс» та «Карпат»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що донька Суркіса була закохана в Ярмоленка і «продавала» його з «Динамо».

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Фото Instagram

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