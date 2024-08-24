Ніхто не голодує: стало відомо, скільки заробляють члени королівської родини

Незважаючи на відкритість інформації, зарплати членів королівської родини завжди викликають цікавість у платників податків.

Тому коли став відомим заробіток принца Вільяма у 30 мільйонів фунтів на рік, багато британців обурились, але потім погодились, що сума не така вже й велика.

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Однак у зв'язку з тим, що тема гаряча і дуже цікава, видання US Weekly вирішило з'ясувати, скільки насправді заробляють члени королівської сім'ї, включаючи Чарльза III та королеву Каміллу.

Видання пише, що основним джерелом доходу монарха є угода, що фінансується платниками податків, або Суверенний грант. Виплачується він щороку. Становить приблизно 86 мільйонів фунтів стерлінгів (113 мільйонів доларів). Так звана зарплата Чарльза та Камілли йде не так на їхні особисті витрати, скільки на утримання нерухомості, персонал та інші заплановані палацом витрати.

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Суму на особисті витрати король отримує від герцогства Ланкастер, яке знаходиться в довірчому управлінні Чарльза і передається споконвіку від монарха до монарха. Воно приносить правителю близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів на рік (25 мільйонів доларів). Видання пише, що на даний момент статки короля оцінюються в 750 мільйонів доларів.

Рідна сестра Чарльза III Анна живе в рази скромніше, заробивши всього 21 мільйон доларів з того часу, як у 1971 році стала отримувати зарплату.

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Ще один, опальний член королівської родини принц Ендрю міг похвалитися доходом 330 тисяч доларів на рік. Проте все це тривало доти, доки молодший брат Чарльза не виявився замішаним у кількох публічних скандалах. Після того як король вирішив позбавити Ендрю королівських обов'язків, доходам настав кінець.

Уточнюється, що раніше до цього списку входили також Меган Маркл і принц Гаррі. Однак із 2020 року пара не отримує грошей від королівської родини. Ба більше — стосунки принца Гаррі та принца Вільяма стають все більш напруженими, а дзвінки Гаррі до батька залишаються без відповіді.

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