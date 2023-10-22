Королівська родина затамувала подих: Меган Маркл готується випустити мемуари про життя у Великобританії

Після переїзду до США принц Гаррі та Меган Маркл кілька разів ставили у незручне становище своїх королівських родичів, розповідаючи факти, які Чарльз III та його родина хотіли б приховати. Так, у січні 2023 року молодший син британського монарха випустив власні мемуари під назвою «Запасний», які налаштували всіх родичів проти нього та його дружини.

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Наприклад, герцог Сассекський повідомив про «особливі» стосунки королівської сім'ї з пресою, про вбивство власними руками 25-ти людей в Афганістані, про побої від брата і навіть про те, що був змушений їсти менше за обідом, ніж принц Вільям.

Пізніше він заявив, що включив у книгу не всі факти та має інформацію, яка здатна завдати шкоди його батькові — королю Великобританії, проте поки що вирішив не робити її публічною. Варто відзначити, що роком раніше також вийшов серіал на Netflix «Гаррі і Меган», в якому тоді ще герцог і герцогиня Сассекські розповіли про відсутність підтримки у важкі часи з боку членів королівської родини.

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І ось через дев'ять місяців після виходу книги принца Гаррі британська громадськість заговорила про те, що Меган Маркл, ймовірно, пише власний варіант мемуарів. Так, в одному з інтерв'ю королівський письменник Том Бауер висловив припущення, що Меган пише власну біографію, сподіваючись, що вона принесе їй «величезні гроші». У свою чергу публіцист Філ Дампер наголосив, що частину книги актриса, напевне, присвятить своїм взаєминам із дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

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«Вона могла б розповісти свою версію того, що насправді сталося між нею і Кейт напередодні весілля, коли обидві нібито довели одна одну до сліз», — висловив свою думку Дампер.

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Він також не виключив, що нові одкровення родичів короля, які перебралися через Атлантику, вже зараз викликають занепокоєння у членів королівської родини, а зміст книги може погіршити і без того напружені відносини між ними.

«Члени королівської сім'ї припускають найгірше і готуються до нових викриттів», — резюмував публіцист.

Раніше стало відомо про можливу «помсту» Віндзорів Меган Маркл в день її весілля.

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