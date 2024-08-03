Дзвінки залишаються без відповіді: ЗМІ про напружені стосунки принца Гаррі та принца Вільяма

Дзвінки принца Гаррі до принца Вільяма залишаються без відповіді, а ворожнеча продовжує привертати значну увагу світу. Напруженість у відносинах між братами описується як дуже сильна, але не непоправна.

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється, що розрив почався приблизно в 2016 році, коли Вільям нібито висловив занепокоєння з приводу стосунків Гаррі з Меган Маркл, пише The News.

Гаррі розповів ITV, що хоча Вільям не намагався відмовити його від одруження з Меган, він висловив застереження щодо викликів, з якими вони можуть зіткнутися. Як повідомляється, стосунки між братами ще більше погіршилися, що призвело до сутички у 2019 році.

У своїх мемуарах «Spare» він описав інцидент, коли Вільям «схопив мене за комір, зірвавши з мене ланцюжок, і збив мене на підлогу».

РЕКЛАМА

Рішення принца Гаррі та Меган Маркл відійти від виконання королівських обов'язків у 2020 році ще більше загострило стосунки між Гаррі та його братом. Остання офіційна спільна поява братів відбулася на службі з нагоди Дня співдружності у 2020 році, де Гаррі та Меган сиділи позаду Вільяма та Кейт Міддлтон. Відтоді публічні виступи за участю братів були нечастими. У 2021 році вони об'єдналися, щоб відкрити статую своєї покійної матері, принцеси Діани.

Вони також йшли пліч-о-пліч під час похоронної процесії королеви Єлизавети II у вересні 2022 року.

РЕКЛАМА

У травні 2023 року Гаррі був присутній на коронації короля Чарльза III, але сидів на кілька рядів позаду Вільяма. Зовсім недавно, під час короткого візиту до Лондона на початку цього року, Гаррі не бачив ні Вільяма, ні їхнього батька.

Згідно з повідомленням видання People, його спроби зв'язатися як з братом, так і з королем Чарльзом ІІІ були в основному безуспішними.

РЕКЛАМА

Раніше принц Гаррі розповів, що не повернеться з Меган Маркл до Великобританії через загрози його сім'ї.

Фото: Getty Images

6

Читайте нас у Facebook