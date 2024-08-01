«Король недоступний»: зруйнована мрія принца Гаррі про повернення в королівську сім’ю

Принц Гаррі отримав новий удар від свого батька короля Чарльза. Герцог Сассекський і король більше не розмовляють, оскільки їхнє відчуження поглиблюється, стверджує джерело. Повідомляється, що дзвінки Гаррі до батька залишаються без відповіді, пише видання The News. Нещодавно «ФАКТИ» писали, що принц Вільям вважає, що для Гаррі шляху назад немає.



Незважаючи на позитивну зустріч батька і сина в лютому після того, як у короля діагностували рак, їхнє спілкування з тих пір погіршилося. Близькі до принца Гаррі люди розповіли, що 75-річний монарх більше не відповідає на дзвінки сина і на його листи.

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«Король зараз „недоступний“, — каже друг Гаррі. — Дзвінки Гаррі залишаються без відповіді. Він намагався дізнатися про здоров'я короля, але і ці дзвінки залишаються без відповіді».

В умовах відчуження Гаррі залишається глибоко стурбованим безпекою своєї сім'ї і, за словами джерел, неодноразово просив батька про допомогу.

«Гаррі наляканий і відчуває, що єдина людина, яка може щось зробити, — це його батько», — розповів виданню королівський інсайдер.

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Інше джерело, близьке до ситуації, стверджує: «Гаррі сповнений рішучості захистити власну сім'ю за будь-яку ціну».

В останньому інтерв'ю герцог висловив побоювання, що негативна преса може спровокувати насильницький напад на його дружину.

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Як повідомляється, Гаррі хотів обговорити з королем свою боротьбу за безпеку, оскільки він вірить, що його батько має силу відновити його на посаді. Однак джерело в палаці повідомило виданню, що думка про те, що безпека Гаррі знаходиться в руках Чарльза, «абсолютно невірна».

Раніше повідомлялося, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл можуть таємно зустрітися для примирення.

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