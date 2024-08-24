Чемпіонат України з футболу, 4-й тур, 24—26 серпня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У суботу, 24 серпня, після поразок у єврокубках «Динамо» від «Зальцбурга» (0:2) та «Кривбаса» від «Бетиса» (0:2) поєдинком з неймовірним сюжетом в Олександрії стартував 4-й тур української прем'єр-ліги. Чемпіон країни «Шахтар» програв команді Руслана Ротаня, виграючи — 2:0! Автором першого хет-трику сезону став форвард олександрійців Олександр Філіппов.

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Чемпіонат України. 4-й тур

24 вересня (субота)

«Олександрія» — «Шахтар» (Донецьк) — 4:3 (Філіппов, 37, 48, з пенальті, 57, Калюжний, 41 — Шабанов, 16, у свої ворота, Криськів, 25, Педріньо, 90+5). Юніорські склади — 1:3.

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«Шахтар»: Різник, Азаров (Егіналду, 64), Матвієнко (Франьїч, 64), Бондар, Конопля (Вінісіус, 78), Криськів, Судаков, Бондаренко (Невертон, 64), Кевін, Педріньо, Сікан (Траоре, 64).

У 4-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: 25 серпня — «Полісся» — «Оболонь» (13:00), «Рух» — «Зоря» (15:30), «Кривбас» — «Інгулець» (18:00); 26 серпня — ЛНЗ — «Карпати» (13:00), «Лівий берег» — «Чорноморець» (15:30), «Колос» — «Верес» (18:00). Зустріч «Динамо» — «Ворскла» перенесена на вересень через участь команди Олександра Шовковського в раунді плей-оф Ліги чемпіонів.

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Становище команд:

1. «Олександрія» — 9 очок (3 матчі);

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2. «Шахтар» — 6 (4);

3. «Динамо» — 6 (2);

4. «Ворскла» — 6 (3);

5. «Кривбас» — 6 (3);

6. «Зоря» — 6 (3);

7. ЛНЗ — 6 (3);

8. «Карпати» — 4 (3);

9. «Полісся» — 4 (2);

10. «Рух» — 3 (2);

11. «Чорноморець» — 3 (3);

12. «Інгулець» — 2 (3);

13. «Колос» — 2 (3);

14. «Верес» — 1 (3);

15. «Оболонь» — 1 (3);

16. «Лівий берег» — 0 (3).

Бомбардири: 3 м'ячі — Олександр Філіппов («Олександрія); 2 — Андрій Цуріков («Колос»), Микола Матвієнко, Данило Сікан (обидва — «Шахтар»), Безерра, Кирило Ковалець (обидва — «Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дочка Ігоря Суркіса чекає на дитину від футболіста «Динамо».

Фото ФК «Олександрія»

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