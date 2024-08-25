Норвезькі снаряди для України: як нова угода прискорить постачання боєприпасів на фронт

Уряд Норвегії, який разом з іншими європейськими країнами взяв зобов'язання поставляти Україні боєприпаси, дозволив передачу нашій країні норвезьких оборонних технологій і виділяє фінансування для цього. Таким чином, артилерійські снаряди розробки Nammo можуть виробляти в Україні. Про це повідомляє урядовий портал Норвегії.

ВІДЕО ДНЯ

«Україна потребує артилерійських боєприпасів, щоб мати можливість протистояти російській агресії. Тому уряд вжив ряд заходів для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів у Норвегії. Водночас ми бачимо, що важливо зміцнити здатність українців виробляти сучасні артилерійські боєприпаси в Україні», — заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Компанія Nammo уклала угоду, яка сприяє налагодженню ліцензійного виробництва 155-мм артилерійських снарядів в Україні українською оборонною компанією.

«Наразі Норвегія передає Україні боєприпаси зі своїх власних запасів. Але Nammo хоче поділитися технологією їх виробництва з Україною. Це означає, що українські Сили оборони можуть отримувати необхідні боєприпаси швидше», — каже міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

РЕКЛАМА

«За розробкою та кваліфікацією ефективних боєприпасів, придатних для серійного виробництва, стоїть значна робота, і Nammo інвестувала час і гроші в технології та досвід, які тепер можуть бути передані Україні», — говорить генеральний директор Nammo Мортен Брандцег.

Раніше повідомлялося, що в День Незалежності України президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги. А ЗСУі 24 серпня вперше завдали удару по російських військових за допомогою новітньої вітчизняної ракети-дрона «Паляниця».

РЕКЛАМА

24

Читайте нас у Facebook