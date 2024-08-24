Байден неочікувано зателефонував Зеленському: про що говорили президенти

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. З нагоди Дня Незалежності України, американський президент підтвердив виділення нового пакета військової допомоги та висловив непохитну підтримку народу України.

ВІДЕО ДНЯ

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Байден зазначив, що Україна була вільною країною, коли росія розпочала своє вторгнення, вона залишається вільною зараз і буде такою після завершення війни.

За його словами, саме про це він говорив із Зеленським напередодні Дня Незалежності України, а також висловив непохитну підтримку українцям із боку США.

РЕКЛАМА

«Сьогодні ми оголосимо про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет включає ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України, обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети для захисту від мінливої тактики росії на полі бою, а також боєприпаси для солдатів на передовий та мобільні ракетні системи для їхнього захисту», — перелічив американський президент.

Байден додав, що США також запровадили масштабний пакет санкцій проти майже 400 організацій та осіб. Нові обмеження стосуються понад десятка транснаціональних мереж, які зокрема беруть участь у закупівлі озброєнь і техніки для росії, сприяють ухиленню від санкцій і підтримують російську військово-промислову базу.

РЕКЛАМА

«росія не переможе у цьому конфлікті. Переможе незалежний народ України. І Сполучені Штати, наші союзники та наші партнери продовжать підтримувати його на кожному кроці», — сказав Байден.

Зеленський теж прокоментував розмову з колегою:

РЕКЛАМА

«Дякую за ухвалення Сполученими Штатами сьогодні чергового санкційного пакета проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК. Санкційний тиск на росію має посилюватися й надалі. Також відзначив виділення нового пакета оборонної підтримки від США. Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури. Скоординували наші подальші двосторонні контакти».

Пізніше Пентагон деталізував, про що саме йдеться у 64 транші допомоги вартістю 125 мільйонів доларів США.

«У той час, як Україна готується святкувати свій День Незалежності 24 серпня — через понад два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення кремля — Сполучені Штати й міжнародна коаліція з близько 50 членів Альянсу і партнерів залишаються відданими підтримці відважних захисників України, які продовжують боротися проти російської агресії», — йдеться у повідомленні Пентагону.

Зокрема, у пакет увійде:

Обладнання та боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

Боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Артилерійські боєприпаси калібру 155-мм та 105-мм;

Ракети з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

Протитанкові системи Javelin і AT-4;

Багатофункціональні колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

Боєприпаси до стрілецької зброї;

Медичне обладнання;

Підривне обладнання та боєприпаси;

Запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Напередодні, 23 серпня, з першим офіційним візитом з часів незалежності України в Києві побував прем’єр Індії Нарендра Моді. В ході перемовин він розповів президенту Зеленському про дві зустрічі з путіним та як шукати вихід з «кризи».

Фото: president.gov.ua

147

Читайте нас у Facebook