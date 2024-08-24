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Новітня українська ракета «Паляниця» успішно пройшла бойове випробування, — Зеленський

14:35 24 серпня 2024
Ракета

В День Незалежності України 24 серпня українські військові вперше завдали удару по російських військових за допомогою новітньої вітчизняної ракети-дрона «Паляниця».

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Віе назвав «Паляницю» зброєю «абсолютно нового класу», та додав, що застосування цієї зброї пройшло успішно — ворожу ціль було уражено (де саме, наразі невідомо).

«Знаємо, що росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але все ж дуже легко зрозуміти, за що», — наголосив Зеленський.

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Як відомо, в планах України на 2024 рік — власне виробництво не менше 1 млн дронів FPV. Окрім цього, вітчизняні виробники налагодили серійний випуск ударних дронів середньої та більшої дальності літакового типу, а також сотень морських дронів типу Magura і «Малюк».

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