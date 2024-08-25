Відомий український продюсер Михайло Ясинський висловився про провальне повернення в шоубіз артиста-втікача Олега Винника. Він виокремив кілька ключових проблем, які не бачить сам виконавець.

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Серед них — сварка з колишнім продюсером Винника Олександром Горбенком, який багато років сприяв успішній карʼєрі співака в Україні. Своїми думками Михайло Ясинський поділився в розмові зі Славою Дьоміним.

Як зауважив продюсер, творчість Винника за два з половиною роки затишшя ніяк не змінилася. «Вони всі як одна відома пісня Олега Винника. Ніби не було ніяких двох років, ніби не було ніякої війни, не було цього мовчання, не було незрозумілих інтерв'ю», — пояснив експерт.

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Головну проблему Михайло Ясинський вбачає в відсутності продюсування. За його словами, Винник некрасиво вчинив із своїм другом, і тому в відповідальний момент — на початку повномасштабного вторгнення росії -залишився без його допомоги.

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«Так сталося, що він відвернувся від Олександра. Всі ці проблеми з бізнесом почалися ще до війни. От саме це я не розумію, не сприймаю як менеджер, як людина, яка теж співпрацює з артистами. Іноді трапляється момент, коли просто вони зʼїжджають з глузду», — додав продюсер.

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Відсутність команди, котра змогла б допомогти Виннику з розмахом повернутися в шоубіз та пояснити свою втечу, а також те, що співак не живе в контексті війни, зіграло з ним поганий жарт.

«Що ми бачимо? Всі ці справи веде людини, яка була головою фан-клубу Олега Винника. Ми бачимо одні й ті самі фото, ті самі пісні, навіть логотип OV — ці літери ж були тактичними знаками російської армії під час вторгнення. Треба цього позбуватися. Тут ніби нічого люди не розуміють», — пояснив Ясинський.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Олег Винник записав нове відео для «своїх людей», а його експродюсер розповів, як артист тікав з України.

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