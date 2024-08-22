Винник записав нове відео для «своїх людей» і показав «город» на німецькому балконі

Кумир українок довоєнних часів Олег Винник, схоже, ніяк не може зрозуміти, що відношення публіки до нього сильно змінилося після втечі у перші дні війни. Співак продовжує записувати відеоролики, в яких звертається до «своїх людей».

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Так, у новому ролику виконавець вирішив показати домашній город на балконі (аякже, справжній українець-дачник) та передати користувачам мережі «ковток свіжого повітря, особливо захисникам та захисницям».

«Дякую, мої люди, за вашу любов. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький город: помідори, огірочки, базилік. Як ви помітили, я стою в жилетці. У нас вітряно і навіть холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря. Особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Уперед до перемоги», — сказав Винник.

Але справжня причина його звернення, скоріш за все — в тому, що завтра відбудеться прем'єра нової пісні. Він навіть проспівав кілька рядків з неї. А своє звернення завершив словами: «Усе буде Україна».

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Окрім того, також можна побачити, що в якийсь момент позаду чоловіка з'явився голуб, який, на думку музиканта, може символізувати настання миру в Україні в найближчому майбутньому.

Тим часом українці продовжують показувати своє відношення до співака.

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«Щур виліз із багажника», «Ми на тебе вже не чекаємо, залиш це повітря для себе», «Уже не той вовк», «Ти на облік став, дані поновив, ВЛК пройшов?», «А в нас тут ракети над головою літають», «А коли ми стали твоїми?» — пишуть в коментарях.

Можливо, такі думки виникли навіть у найпалкіших шанувальників творчості Винника після того, як його експродюсер розповів правду про втечу співака з України.

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