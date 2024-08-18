«Ховався під пледом між сидіннями»: експродюсер Олега Винника розповів, як артист тікав з України

Після того як колишній кумир українських «вовчиць» Олег Винник заявив про бажання випустити нову пісню на День прапора 23 серпня, експродюсер співака Олександр Горбенко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі великий пост обурення, але через деякий час з невідомих причин видалив його.

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Згодом Олександр Горбенко, певно, передумав і розповів нові подробиці виїзду артиста з України під час війни, пише «24 канал».

Тепер свої думки Горбенко став писати у вигляді коментарів під дописом голови офіційного фан-клубу артиста Валерії Барон.

Зокрема, Олександр розповів, як Олег Винник почав бити на сполох ще вранці 24 лютого 2022 року. Тоді сім'я продюсера — дружина, донька та теща — мали виїжджати за кордон. Їм зателефонував Винник із проханням дочекатися його та Таюне.

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«Зранку дружині зателефонував Олег і попросив дочекатися його і Таю. За годину приїхав з трьома величезними валізами, скромна валіза моєї сім'ї насилу влізла в багажник. Маячня про те, що хтось когось рятував і кудись вивозив, крім посмішки у мене і моїх близьких не викликає», — говорить Горбенко.

Винник виїхав з України разом із родиною Горбенка, а кордон вони перетнули 27 лютого. Як говорить продюсер, співак ховався під пледом між сидіннями, адже боявся, що його помітять та не випустять з країни. Дружина Горбенка відмовилася сідати за кермо, тож кордон перетнула Таюне. Разом вони дісталися до Берліна, Німеччина. Однак, за словами продюсера, Олег Винник жахливо повівся та через чотири дні вигнав його рідних просто на вулицю.

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«Моя дружина з дочкою, тещею і домашніми тваринами на власному автомобілі перетнула державний кордон України. На задньому сидінні автомобіля, між тещею і дочкою, під синім пледом лежало тремтяче Олєжкіно тіло. Плед потрібен був для маскування тіла. За кермом була Тая з тої причини, що моя дружина відмовилася порушувати закон і виконувати вимоги колишнього артиста. Згодом, через чотири дні, мій колишній друг і артист вигнав мою сім'ю у тому ж складі на вулицю міста Берлін», — шокував продюсер.

У коментарях про виїзд Олега Винника також висловилася й дружина Горбенка Ніна. Вона підтвердила слова чоловіка, і також упіймала артиста на брехні. Зокрема, Винник заявляв, що виїхав 26 лютого, однак насправді він перетнув кордон 27-го і жодних людей не вивозив.

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«Я та сама дружина і можу підписатися під кожним словом. До речі, ця людина в своєму недолугому карколомному інтерв'ю називає датою свого виїзду 26 лютого. Але виїжджали ми 27 лютого. „Я вивозив багато людей“…Посміховисько», — написала Ніна.

Зазначимо, що днями довкола Олега Винника розгорівся серйозний скандал. Артист зібрався на День прапора випустити нову пісню, однак його колишній продюсер не став мовчати. Він заявив, що співак бреше про лікування в Німеччині від тяжкої хвороби та про допомогу ЗСУ. Згодом продюсер Вадим Лисиця вийшов на зв'язок та розповів, як виконавець тікав з України та від яких залежностей він страждає.

Після таких звинувачень Олег Винник таки вийшов на зв'язок. Щоправда, відповідати на звинувачення він не став, а лише запропонував «почати з чистого листа» стосунки з шанувальниками.

Фото з соцмереж

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