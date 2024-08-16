Починаємо все з чистого листа: Олег Винник вперше вийшов на зв’язок з шанувальниками (відео)

Популярний у довоєнні часи співак Олег Винник почав, певно, відчувати, що війна потроху добігає кінця, і що йому можна почати готувати «плацдарм» для повернення в Україну.

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Звичайно, не всі українці відчули радість від цієї новини, оскільки вважають, що їх колишній кумир залишив країну і своїх шанувальників у складний час, хоча міг би виступати перед бійцями, або збирати гроші для них завдяки виступам у Європі.

Але у артиста виявилася потужна підтримка у вигляді фан-клубу і його очільниці Валерії Барон, які почали виправдовувати співака, намагаючись «вибілити» його самого та його вчинки.

Зокрема, за їхньою версією, виконавець змушений був зникнути на два з половиною роки з медійного простору і не випускати пісні через проблеми зі здоров'ям.

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Також саме фанатки, певно, порадили артисту вийти на «живий» зв'язок з шанувальниками — з розрахунку, що навряд якась жіноча душа залишиться байдужою до колишнього кумира.

І Олег Винник таки з'явився перед шанувальницями — у групі «Вовчиця» у соціальній мережі, яку адмініструє Валерія Барон.

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«Якщо щось не так, то вибачайте, оскільки починаємо все з чистого листа», — заявив колишній кумир.

За словами співака, це для нього новий досвід — записувати прямий ефір. Він також подякував підписникам за всі теплі слова та подарунки, які йому надсилають.

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«Я хочу подякувати за те, що ви зі мною. За те, що вірили, вірите. За те, що залишаєтеся зі мною. За те, що при такій страшній годині, цій проклятій лютій війні, ви ніколи про мене не забували», — зазначив співак.

Олег Винник навіть знайшов час пожартувати, коментуючи подарунки та презенти від фанатів: «Голодним точно не залишусь ніколи».

Також Олег Винник анонсував вихід нової пісні «Мої люди» 23 серпня — у День державного прапора України. Він зазначив, що композиція — це те, чим він «жив ці 2,5 роки, хворів і одужував».

«Інакше не могло бути, я — та людина, яка співає про наболіле, про своїх людей», — наголосив Винник.

Втім, ніяких інших подробиць артист не розкривав, зазначивши, що в нього вже все добре.

Водночас, нагадаємо, колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко заявив, що демоверсія пісні, яку Винник хоче презентувати на День незалежності, була записана ще до повномасштабного вторгнення і хвороби у співака ніякої не було. Крім того, він стверджує, що Винник бреше і про мільйонну допомогу ЗСУ. Продюсер попросив команду співака надати повні звіти допомоги і тільки тоді пообіцяв забрати свої слова назад.

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