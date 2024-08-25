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Внаслідок удару по Краматорську постраждали 4 співробітники Reuters: журналіст з Британії ще під завалами

17:49 25 серпня 2024
ракетний удар по Краматорську

Через удар «Іскандером» російських військ по готелю в Краматорську постраждало 4 журналістів агенції Reuters — громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами перебуває журналіст з Великої Британії. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Пошуково-рятувальна операція ще триває.

«Кількість поранених у Краматорську зросла до 4. Усі постраждалі — журналісти агенції Reuters, громадяни України, США, Латвії та Німеччини. Також, імовірно, під завалами досі перебуває журналіст з Великої Британії. Пошуково-рятувальна операція на місці події триває», — написав Філашкін у телеграм-каналі.

Агенція Reuters підтвердила, що один член її команди, яка висвітлює війну в Україні, зник безвісти, а ще двоє були госпіталізовані після обстрілу готелю в Краматорську.

У заяві агентства йдеться, що готель «Сапфір», в якому зупинилася знімальна група Reuters у складі шести осіб, зазнав удару в суботу, 24 серпня.

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Нагадаємо, коли вночі російські окупанти вдарили по готелю у Краматорську, було відомо про 2 поранених, ще одна людина — під завалами. Повідомлялося, що всі поранені є журналістами.

Станом на зараз кількість поранених збільшилася до 6. Одна людина перебуває у важкому стані.

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Раніше повідомлялося, що на Донбасі затримано зрадницю, яка допомагала окупантам.

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