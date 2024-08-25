Ракетами били по Харківщині та дронами — по Миколаївщині: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку росіян (фото)

У ніч проти 25 серпня під час чергової атаки з повітря противник завдав удару ракетами різних типів по прифронтових областях України, а на півдні застосував дрони-камікадзе.

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«Атаковано Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Донеччину. Ворог застосував ракети наземного базування із Воронезької та Ростовської областей: крилату „Іскандер-К“, балістичну „Іскандер-М“ та шість керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей. Внаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей», — повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук.

Також окупанти атакували 9-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» із мису Чауда — Крим.

Вісім «шахедів» збито розрахунками мобільних вогневих груп у Миколаївській області. Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок падіння уламків у Миколаївському районі пошкоджено близько 15 житлових будинків та господарчі споруди. Також загорілася суха трава — полум'я оперативно приборкали вогнеборці. Постраждалих немає.

А на Харківщині, яка вночі була атакована ракетами, постраждалі є. За інформацією керівника обласної ВА Олега Синєгубова, під ударами ворога опинилися Харків та Чугуєв. В обласному центрі медична допомога знадобилася трьом особам, а в Чугуєві постраждали четверо місцевих мешканців, утому числі й 4-річна дитина, у якої була гостра реакція на стрес.

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А напередодні увечорі росіяни завдали ракетного удару по житловій забудові Балаклії. В ДСНС повідомляють, що були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та приватний легковий транспорт.

Фото ДСНС

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На території двох приватних домоволодінь виникли пожежі — горіли 2 житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 м.кв. Рятувальники ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум'я на інші житлові будинки. Постраждав 55-річний чоловік.

Фото ДСНС

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Також увечорі 24 серпня ворог атакував Суми. За інформацією обласної ВА, внаслідок авіаційно-ракетного удару (2 влучання) по приватному сектору міста Суми поранення отримали семеро містян, двоє — у важкому стані.

Пізніше стало відомо, що є жертви — схоже, помер один з постраждалих.

А серед ночі росіяни ударили по Краматорську, поціливши в готель.

Фото Донецької ОВА

«Черговою мішенню в місті став готель — наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих — журналісти, громадяни України, США та Великої Британії. Окрім готелю, пошкоджено також багатоповерхівку поблизу», — повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, наразі триває розбір завалів та рятувальна операція.

Днями на Донеччині ворог вдарив ракетами по Покровському — загинули двоє правоохоронців.

Фото зі сторінки Олега Синєгубова

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