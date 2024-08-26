Суму штрафів збільшили у травні: що загрожує чоловікам до 25 років, які не стануть на військовий облік

Поки що чоловікам віком від 18 до 25 років не вручають повістки, якщо вони не підлягають мобілізації (не навчалися у вузі з військовою кафедрою, не мають медичної спеціальності тощо).

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В той же час ці люди повинні мати військово-облікові документи, і їх відсутність може призвести до адміністративних наслідків, пояснив адвокат Дмитро Франчук.

За його словами, згідно із законодавством України, громадяни зобов'язані стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.

За невиконання цього обов'язку передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, штрафи.

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«Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за порушення правил військового обліку, включаючи відсутність військово-облікових документів, під час дії воєнного стану передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн», — звертає увагу Дмитро Франчук.

При цьому він зауважив, що суму штрафів за відсутність військово-облікових документів збільшили у травні. Це зумовлено необхідністю посилення військової дисципліни та контролю за дотриманням правил військового обліку в умовах воєнного стану.

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Окрім штрафів, чоловіки без військово-облікового документа також можуть мати обмеження у праві на працевлаштування.

«У багатьох випадках при прийнятті на роботу, зокрема на державну службу або в державні установи, можуть вимагати військово-облікові документи. Їхня відсутність може ускладнити працевлаштування», — зазначає юрист.

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Можливі й інші наслідки.

«Відсутність документів може стати причиною додаткових перевірок та ускладнень при виїзді за кордон, отриманні державних послуг», — зауважує спеціаліст.

Він додає, що навіть за умови відсутності обов'язку мобілізації, вимога мати військово-облікові документи є чинною і її недотримання може призвести до відповідних правових ухвал.

Раніше ж адвокати нагадали, що робити хворим людям, яких ВЛК визнала придатними до служби.

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