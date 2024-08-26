В Україні вводять екстрені вимкнення світла. Через обстріл почалися перебої зі світлом і водою

Через масовану ракетну атаку країни-терориста російської федерації по всій Україні звучить масштабна повітряна тривога. Вибухи було чути у багатьох містах. У деяких уже зникли світло та вода. У зв'язку з цим Укренерго дало розпорядження ввести 26 серпня аварійні відключення світла, повідомив ДТЕК. У Києві вже у деяких районах немає світла.

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«Укренерго надав розпорядження запровадити екстрені відключення світла. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути заздалегідь спрогнозовані, не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло до будинків українців» , — зазначили у ДПЕК.

У свою чергу міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у кількох районах столиці перебої з електропостачанням. За словами фахівців, це пов'язано із проблемами загальноукраїнської енергетичної мережі.

«На правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням» , — додав Кличко.

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Нагадаємо, близько 7:25 моніторингові паблики повідомили про передбачуваний пуск ракет типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Також росіяни запустили нові шахеди з тимчасово окупованого Криму — на додачу до сотні, яка вже була фіксована у повітряному просторі України.

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