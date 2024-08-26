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Події

Трагедія на Волині: командир взводу застрелив лейтенанта поліції

17:55 26 серпня 2024
поліцейський

Вночі 25 серпня у Ковельському районі Волинської області сталася стрілянина, під час якої загинув військовослужбовець.

Під час конфлікту між двома правоохоронцями 29-річний командир взводу застрелив 20-річного лейтенанта поліції.

Про це повідомила речниця ДБР у Львівській області Тетяна Муравель, пишуть Новини.LIVE.

Повідомляється, що інцидент стався близько 03:30 на місці дислокації зведеної бригади Нацполіції у Волинській області, відомого як «Скеля». Після сварки 29-річний командир взводу застрелив 20-річного правоохоронця, який помер на місці від вогнепального поранення в голову.

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Тіло було знайдено біля намету зведеної бригади Нацполіції в Волинській області.

За словами нареченої загиблого, його звуть Олександр Конофольський. Стріляв у нього старший лейтенант поліції Владислав Фаренюк, який живе у Вінниці і є командиром взводу № 2, роти № 21, батальйону № 2 ЗБП «Скеля».

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загиблий Олександр Конофольський

Правоохоронця вже затримали і оголосили йому підозру за умисне вбивство (ч.1 ст. 115 ККУ). Санкція цієї статті передбачає покарання від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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Як повідомляли «ФАКТИ», в Тернополі майор застрелив сержанта, коли застав його разом зі своєю дружиною.

Фото: https://www.instagram.com/p/C_H6IFpg138/

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