В Одеській області чоловіки намагались незаконно перетнути державний кордон й здійснили напад на прикордонний наряд. Одного порушника було застрелено.

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За інформацією «Думської», 14 липня четверо військовослужбовців втекли з навчального полігону на Одещині та хотіли перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Прикордонники на Renault прислідували їхній автомобіль Kia. А коли 39-річний правопорушник чинив опір, один з працівників Держприкордонслужби двічі вистрілив у нього. Порушник помер.

Речник Держприкордонслужби (ДПСУ) полковник Андрій Демченко у коментарі «Українській правді» розкрив деякі деталі.

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За його словами, ввечері 14 липня у населеному пункті Мар'янівка (15 кілометрів від кордону з Молдовою -ред.) прикордонники зупинили транспортний засіб, у якому окрім водія перебували ще 4 людей.

Двоє з них почали тікати в різні напрямки, а згодом один з цих двох у ході його пошуку напав на військовослужбовця. Для збереження свого життя прикордонник був вимушений застосувати зброю.

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Правоохоронець здійснив попереджувальні постріли та у напрямку нападника. Лікарі швидкої допомоги, яких викликали на місце, зафіксували смерть правопорушника, а також факт тілесних ушкоджень у військовослужбовця.

«Інформація, яка почала ширитися на окремих ресурсах про те, що прикордонник відкрив стрілянину з пістолета навздогін втікачу, не відповідає дійсності. — зазначив Демченко. — За цим фактом повідомлено ДБР, інші правоохоронні органи та підрозділи прокуратури. Тривають невідкладні слідчі дії».

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Військовослужбовців не затримували.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Молдовою затримано групу ухилянтів з 24 чоловіків. Раніше не Одещині затримали зерновоз, в якому перебував 41 ухилянт.

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