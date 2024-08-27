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«Біля сміттєвих баків я малювала свій біль»: відома художниця вразила зізнанням

12:03 28 серпня 2024
Марія Левицька

Відома українська театральна художниця-постановниця Марія Левицька створила серію картин, присвячену захисникам «Азовсталі». Левицька — головна художниця Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, відома своїми декораціями та костюмами для понад 160 опер, балетів та драматичних вистав в Україні та багатьох країнах світу. Марія зізнається, що ідея створення серії виникла після знайомства з рідними полонених «Азовсталі».

Художниця каже, що виставка «Азовсталь. Полонені. Заручники війни» — не просто творчий проєкт, це — її громадянська позиція.

«У 2022 році я опинилася з дитиною в Празі, — згадала Левицька, представляючи роботи. — Ми пішли до музею святої Агнешки — готичної скульптури та живопису. Там я побачила старовинні дерев’яні скульптури: Мадонна з немовлям, а у немовляти обламані ручки, ніжки. „Пієта“, а у Христа обламані ноги. Я відчула — це про нас. Про війну в Україні. Про наших понівечених дітей, людей. Про Маріуполь, коли майже не було ніякої інформації. Були уривки відео захисників „Азовсталі“. Я не могла їм допомогти нічим. Тоді просто у дворі, біля сміттєвих баків я почала малювати свій біль».

Пізніше, у Києві, коли проходила виставка саме тих робіт, прийшли жінки та матері полонених «азовців» і надихнули художницю на створення нової серії.

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«Одна жінка обернулась до мене і спитала: „А про полонених можете намалювати?“ — „Я спробую“, — згадала Марія. — І я малювала. Через біль, крізь сльози. Я відмолювала… знаю кого і знаю за що. Я мала це зробити!»

Раніше у «ФАКТАХ» писали, що «Янголи Азову» зібрали понад 20 млн гривень на аукціоні.

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