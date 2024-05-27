Вишиванка за 75 тисяч доларів і не тільки: «Янголи Азову» зібрали понад 20 млн гривень на аукціоні

У Києві відбувся перший благодійний вечір, організований патронатною службою «Янголи Азову», який пройшов під гаслом «Янголи можуть більше. Янголи потребують більшого».

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Так, бізнесмени, меценати, партнери та військовослужбовці взяли участь у благодійному аукціоні та зібрали понад 20 млн грн. Для цього команда служби підготувала 10 гучних лотів — книга «Роман Шухевич» із підписом Андрія Білецького, браслет «Азовсталь», світлина від Дмитра «Ореста» Козацького, браслет від бійця й ювеліра «Данді» та інші.

Унікальний лот від бійця та ювеліра "Данді", зроблений під час реабілітації

Цікаво, що 11-й лот з’явився вже під час вечора за ініціативи одного з гостей. Найдорожчим лотом стала вишиванка з Чернігівщини з вишитим дубовим листям. Її надала керівниця відділу роботи з пораненими та медична кураторка патронатної служби «Дзвінка». Лот пішов з молотка за 75 тисяч доларів.

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Зібрані кошти розподілять між трьома напрямками роботи патронатної служби.

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«Частину коштів спрямують до «Фонду здоров’я Воїнів» на лікування, реабілітацію та протезування поранених бійців, ще частину — на освіту дітей полеглих та полонених бійців, решта буде направлена на підтримку роботи офісу «Янголів Азову», — йдеться у повідомленні патронатної служби.

Нагадаємо, «Янголи Азову» — перша та єдина в Україні патронатна служба, що займається питаннями допомоги військовим. Вона опікується пораненими, полоненими та полеглими військовослужбовцями з 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ та 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. До складу патронатної служби входять представники медичних служб, служб військово-цивільного співробітництва та підрозділів логістики цих бригад, а також волонтери та ветерани.

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Служба безпосередньо займається питаннями фізичної та психологічної реабілітації воїнів, підтримки сімей захисників України, ідентифікацією тіл полеглих героїв та організацією прощань. Крім того, маючи практичний досвід взаємодії з бійцями та ветеранами, патронатна служба активно комунікує з владою стосовно розв’язання проблем ветеранської політики. У складі служби працюють військовослужбовці бригади «Азов» та 3-ї ОШБр, які опікуються бійцями своїх підрозділів, а також працівники благодійного фонду «Янголи Азову», що збирають кошти для операційних витрат служби.

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