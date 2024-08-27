Зеленський «проговорився» про першу українську балістичну ракету і готується представити у США план перемоги над росією

Україна, яка бореться з російською агресією, продовжує розвивати свій військово-промисловий комплекс і вже створила свою першу балістичну ракету. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня.

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«Які ще є напрацювання України? Ну, думав, що рано про це говорити, але… Було випробування — позитивно — першої балістичної української ракети. Я з цим вітаю наш ВПК», — повідомив він.

Президент додав, що більше про ракету розповісти не може, але вирішив озвучити цю інформацію, щоб суспільство могло оцінити «наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах».

Також Зеленський заявив, що підготовлений план перемоги України, який включає в себе різні напрямки, він представить президенту США Джо Байдену у вересні, а також передасть його кандидатам у президенти США.

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«План перемоги України. Я невпевнений, що все можу сказати. Один із напрямків, частина якого вже зроблена, це Курщина. Другий — це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок — це потужний пакет примусу росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок — економічний. Про все це детально говорити не буду. План підготовлений. Буде справедливо, якщо я спочатку представлю цей план президенту США. Від нього залежить успіх цього плану, дадуть нам те, що в цьому плані, чи не дадуть… і я думаю у вересні представлю цей план йому на зустрічі. І я думаю, що буде правильно передати цей план як Камалі Гарріс, так і Дональду Трампу. Тому що ми не знаємо, хто буде президентом США. А виконати цей план дуже хочеться», — сказав він.

Крім того, Зеленський натякнув, що просування росії на Покровському напрямку було б неминучим, скільки б бригад не виставила там Україна.

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«Іноді буває, що немає різниці — стоїть три бригади чи п'ять бригад. Головне, хто на тебе тисне і в якій кількості», — сказав він.

За словами Зеленського, у російських штурмовиків немає можливості не наступати, тому що за ними стоять загороджувальні загони.

«Це як з Бахмутом. Вони там положать 50−60 тисяч людей. Ви це побачите, дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія. Не можна просто: ви 100 000 — ми 100 000. У нас уже була така одна операція. Я вважаю, що це неправильно. І я радий, що главком Сирський так само вважає», — сказав президент.

Він додав, що Україна не має такої кількості людей, як росія, і повинна воювати розумніше.

«Повинні бути хитрощі. А вуха [у ворога] всюди, і не тільки в нашій державі. І якщо вони знають хоч щось про наші дії, у нас не буде успіху», — сказав Зеленський.

Він додав, що щоденно розмовляє з Сирським про посилення Покровського напрямку та інших напрямків.

Також президент заявив, що Курська операція передусім запобігла окупації Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Ця операція є одним із пунктів плану перемоги України над російським агресором.

«Чи пов'язана Курська операція з другим Самітом миру? Так, бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України», — сказав глава держави.

Відповідаючи на запитання, чого досягла Україна, розпочавши наступ на Курщині, Зеленський сказав: «Передусім окупація Харківщини була зупинена. Ми мали інформацію щодо створення буферних зон на Харківщині, а потім на півночі. Не знали конкретик, але розуміли, що Сумщина та Чернігівщина — ось що може бути у планах».

За його словами, Курська операція запобігла окупації Сумщини, Чернігівщини, а також «розбила велику кількість російських військ».

Як писали «ФАКТИ», наразі ЗСУ контролюють близько 100 населених пунктів в росії.

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