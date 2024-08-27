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«Фактично вбили»: окупанти масово грабують шахти на окупованій території України

20:06 29 серпня 2024
шахта

Росіяни наразі знаходяться у пошуку так званих «інвесторів» для шахт на тимчасово окупованих територіях. І це в той час, поки заборгованість перед шахтарями зростає, повідомляє Центр національного спротиву.

«Окупанти фактично вбили вугледобувну галузь на окупованій частині України. Більшість шахт закрита, пограбована. В регіоні спостерігається дефіцит шахтарів. Ті, що лишились, не отримують зарплату місяцями», — повідомляють у центрі.

Тож тепер на тимчасово окупованій частині Луганської області вороги проводять процедуру продажу всіх державних шахт так званим інвесторам.

«Враховуючи, що всі правочини окупаційної адміністрації не є дійсними, то після продажу інвестори просто вивезуть обладнання, а шахти закриють. Так було в сусідній, Донецькій області», — нагадали в Центрі національного спротиву.

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Раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 2016−2019 рр. Георгій Тука сказав, що у росії є ще півтора місяця для Донеччини.

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