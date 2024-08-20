У росії є ще півтора місяці для Донеччини: Тука про плани кремля

У росії тривають дискусії щодо необхідності оголошення тотальної мобілізації та залучення строковиків до бойових дій. Так вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 2016−2019 рр. Георгій Тука. Він додав, що однією з причин млявої реакції кремля на події на Курщині є те, що для них більш важливий наступ на Донеччині.

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«Тому не варто чекати, що з цього напрямку будуть зняті великі підрозділи для звільнення області. У рф розуміють, що для продовження наступальних дій залишилося півтора місяця. У жовтні будуть дощі, наступ стане проблематичним. путін має півтора місяця, щоб вирішити питання на Донеччині».

Тука додав, що у російському пропагандистському середовищі тривають дискусії щодо необхідності оголошення тотальної мобілізації та залучення строковиків до бойових дій. Їх почнуть реалізовувати, коли просування на Донецькому напрямку стане неможливим.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ зруйнували третій важливий міст через Сейм у Курській області.

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