«Єгипетська» спека в Україні триватиме тиждень: синоптики засмутили прогнозами

У середу, 28 серпня, Україна буде однією з найспекотніших європейських країн, адже у більшості регіонів стовпчики термометрів показуватимуть від 30 до 35 «розпечених» градусів.

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Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, причиною є протистояння потужного антициклону на півночі та циклону на півдні.

Воно ж виникатиме сильніший вітер переважно східних напрямків, тобто погода в Україні нагадуватиме єгипетську.

Температурна карта Європи, 28 серпня

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Така спекотна погода (до +35 градусів) спостерігатиметься щонайменше до кінця літа. Таке спрогнозував вже синоптик Ігор Кібальчич.

29 серпня

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У четвер на більшій частині території країни буде без істотних опадів, лише у Криму та у Карпатах пройдуть помірні дощі з грозами. Вітер східної чверті, 7−12 м/с, а у південній половині окремі пориви сягатимуть 15−17 м/с. Температура повітря вночі складатиме +18−23 градусів, вдень по всій країні буде від 29 до 34 градусів.

30 серпня

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Можливі невеликі дощі з грозами, проте лише у Херсонській області та у Криму. Швидкість вітру очікується 7−12 м/с, а у Приазов'ї пориви сягатимуть 15−20 м/с. Нічна температура повітря становитиме 19−24 градусів з позначкою «плюс», а вдень повітря прогріється до +30−35 градусів.

31 серпня

В останній день літа в Україні утримається спекотна та суха погода в більшості областей, лише у Криму очікуються невеликі дощі та прохолода. Швидкість вітру знизиться до 5−10 м/с. Температура повітря вночі становитие +19−24 градусів, вдень +30−35 градусів, а в Криму похолоднішає до +25−30 градусів.

1 вересня

Опадів не передбачається. Вітер східний, 5−10 м/с. Вночі термометри покажуть +19−24 градусів, а вдень по всій країні знову буде +30−35.

Нагадаємо, що вранці українці могли спостерігати на небі унікальне явище — шість планет розташувалися на небосхилі Землі по один бік від Сонця і були доступні людському зору одночасно.

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