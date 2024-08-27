Унікальне явище: у ніч проти 28 серпня українці зможуть спостерігати парад планет

Астрологи всього світу готуються до унікального небесного явища, яке відбудеться 28 серпня. Саме цього дня буде так званий Парад планет — шість планет розташуються на небосхилі Землі по один бік від Сонця і будуть видні одночасно на небі вранці.

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Так, 28 серпня на ранковому небі вишикуються шість планет і Місяць — Меркурій, Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Сатурн і Місяць. Усі вони перебуватимуть по один бік від Сонця в секторі близько 160 градусів. Першими зійдуть Сатурн і Нептун після 21 години напередодні, а після опівночі з-за обрію з'являться Уран, Юпітер, Марс і Місяць. За ясної погоди всі шість планет, крім Нептуна, Урана, можна буде спостерігати неозброєним оком, хоча видимість Меркурія становитиме менше ніж годину, він розташовується дуже низько біля горизонту і губиться в яскравих сонячних променях. А щоб побачити Нептун і Уран потрібен телескоп або потужний бінокль.

Наступний великий парад планет відбудеться 28 лютого 2025 року. На вечірньому небі зберуться Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, а поруч із ними (на схід) Юпітер і Марс. Це найближча дата, коли всі сім планет опиняться по один бік від Сонця і будуть видні на небі одночасно (окрім Сатурна, Меркурія і Нептуна).

Парад планет в астрології вважається особливим часом. Коли кілька планет «збираються» разом, відбувається найпотужніший сплеск енергії. Використовувати цей час треба розумно. Наприклад, якщо ви давно хотіли щось змінити у житті, варто зробити це саме 28 серпня 2024 року. Космос вам допоможе! Будьте уважні до всього, що відбувається навколо вас, можливо, ви знайдете відповіді на хвилюючі питання.

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На думку астрологів, цього дня велика ймовірність обману, скандалів та сварок. Хтось може розчаруватись, спадуть «рожеві окуляри». Комусь захочеться втекти до сімейного гнізда і там перечекати складний час. Будьте обережні з фінансами, ви можете прорахуватися самі або стати жертвою обману. Краще не ухвалювати рішень з важливих питань. Перевіряйте ще раз те, що робите по кілька разів. Намагайтеся не допускати негативних думок. Пам'ятайте, що ми програмуємо своє майбутнє. Думайте тільки про хороше, тоді все складеться якнайкраще.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно українці могли спостерігати пік найвидовищнішого зорепада року.

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