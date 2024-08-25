Гарячі вітри з Азії вторглися в Україну: що синоптики обіцяють українцям наступного тижня

Протягом найближчого тижня погодні умови у Східній Європі визначатимуться малорухливим антициклоном із центром над Середньою Волгою та областю зниженого тиску над Чорним морем. Отже, в Україні переважатимуть вітри східної чверті, які принесуть до нас сухе та спекотне повітря із центральних районів Азії. У той же час над Кримом очікується розвиток циклонічної діяльності, завдяки якій тут пройдуть значні опади, а також відчутно знизиться температура повітря. В решті регіонів України опади малоймовірні. Так вважає кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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У понеділок, 26 серпня, на всій території України опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, удень північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях +10…+15 °С, на решті країни +18…+23 °С; днем +31…+36 °С, на крайньому заході +25…+30 °С.

У вівторок, 27 серпня, у Криму, на півдні Херсонської області, а також у Карпатах та на Закарпатті пройдуть дощі, часом з грозами; у Криму місцями сильні зливи. В інших регіонах без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с, на південному сході та в Криму пориви, 17−22 м/с. Температура повітря вночі +17…+23 °С, удень +30…+35 °С, у Криму та Карпатах +21…+26 °С.

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У середу, 28 серпня, в Україні без істотних опадів. У північно-західній акваторії Чорного моря очікується шторм через вплив активного циклону. Вітер східний/північно-східний, 7 — 12 м/с, удень у південних, центральних та східних областях місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі +18…+23°С, днем +29…+34°С.

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У четвер, 29 серпня, на більшій частині території країни без істотних опадів, лише у Криму та Карпатах пройдуть помірні дощі у супроводі гроз. Вітер утримається на східній чверті, 7 — 12 м/с, у південній половині окремі пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +18…+23°С, днем +29…+34°С.

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У п'ятницю, 30 серпня, невеликі дощі з грозами можливі у Херсонській області та Криму. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, 7−12 м/с, у Приазов'ї пориви, 15−20 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С.

У суботу, 31 серпня, утримається спекотна та суха погода в більшості областей, лише у Криму очікуються невеликі дощі. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, удень +30…+35 °С, у Криму +25…+30 °С.

У неділю, 1 вересня, на всій території країни дощів не передбачається. Вітер східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, днем +30…+35 °С.

Як писали «ФАКТИ», раніше завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух прогнозувала, що літо 2024 року в Україні очікується на 1−2 градуси тепліше, ніж зазвичай.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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