Які предмети не слід зберігати в кухонних шафах: поради досвідченого шеф-кухаря

Тема зберігання продуктів у спеку під час довгих відключень електрики стала найактуальнішою в Україні. Повернутися додому з продуктового магазину чи ринку та скласти продукти здається досить простим завданням. Молоко йде в холодильник, морозиво — в морозилку, спеції — у шафу, а миючі засоби — під кухонну раковину — чи не так?

ВІДЕО ДНЯ

Шеф-кухар Моллі Гордон із американського міста Чарлстона каже, що знання того, де саме зберігати їжу та предмети домашнього вжитку, допомагає довше зберігати продукти свіжими та забезпечує безпеку їжі на вашій кухні, пише Southern Living.

Тримати вершкове масло на полці (або у шафі), щоб зберегти текстуру, що змащується, здається, не складно, але важливо звернути увагу на тип масла. Несолоному вершковому маслу бракує додаткового захисту, який надає сіль, щоб запобігти розмноженню бактерій. Тому краще зберігати несолоне масло в холодильнику, якщо ви не плануєте використовувати його впродовж кількох годин для рецепта.

Може здатися гарною ідеєю кинути банани в комору, коли ви повернетеся додому з продуктового магазину, але це лише сприятиме дозріванню. Хоча захист бананів від світла є важливою частиною продовження терміну зберігання, так само важливо зберігати їх у прохолоді. В ідеалі банани слід зберігати при температурі від 12 до 14 градусів.

РЕКЛАМА

Хоча це може здатися зручним, щоб миючі засоби були у вашій кухні, краще тримати їх у сусідній кімнаті або в безпечному місці. Маленькі дитячі ручки та пухнасті друзі можуть легко проникнути в шафи, особливо в ті, які часто використовуються, наприклад під кухонною раковиною. Натуральні миючі засоби, такі як оцет і харчова сода, цілком безпечні, але все, що містить хімічні інгредієнти, слід зберігати в іншому місці.

Де б ви не зберігали засоби для чищення, там також повинні зберігатися всі ароматизовані речі — наприклад, ароматизовані пакети для сміття та освіжувачі повітря. Оскільки пакети для сміття та освіжувачі повітря не виготовлені з харчового пластику, можливо, хімікати, які використовуються для створення аромату, можуть поглинатися та забруднювати їстівні продукти. Все, що не їстівне, не повинно потрапляти до вашої шафи.

РЕКЛАМА

Якщо ви любите горіхи, тримайте їх подалі від своїх кухонних шаф. Горіхи є чудовим продуктом для перекусу, і в продуктових магазинах вони продаються в рядах із закусками, тому було б доцільно прибрати їх у шафу, чи не так? Але горіхи містять багато ненасичених, або «хороших» жирів, які швидко розщеплюються, спричиняючи згіркнення їжі. Зберігайте горіхи у герметичному контейнері в морозилці. Це запобігає проникненню вологи, зберігаючи їх свіжішими довго.

Нагадаємо лайфхаки для екологічного зберігання продуктів.

РЕКЛАМА

142

Читайте нас у Facebook